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На Волыни мужчина два года избегал ТЦК — как его наказал суд

7 ноября 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
На Волыни осудили уклониста— что решил суд
Иванычевский районный суд Волынской области. Фото: iv.vl.court.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

В Волынской области суд наказал мужчину, который с 2022 года избегал мобилизации. Как объяснил судьям уклонист, его не брали на службу, а что он болеет и у него несовершеннолетний ребенок. Суд назначил обвиняемому три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчину признали годным к мобилизации и в октябре 2023 года вручили повестку, однако военнообязанный категорически отказался ее получать. 

В суде обвиняемый пояснил, что еще в 2022 году прошел ВВК, которая признала его "ограниченно годным" к мобилизации. По словам мужчины, "в июле 2023 года он получил повестку для отправки в боевую часть, однако там его отказались принимать. После этого ему несколько раз давали повестки и он приходил в ТЦК".  

В октябре 2023 года мужчина отказался от получения повестки.

"Поскольку он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а его жена не работает. Кроме этого, отметил, что имеет проблемы со здоровьем, болеет с 18 лет. На вопрос суда утверждал, что не имеет установленной группы инвалидности и любые подтверждающие документы относительно обстоятельств, о которых указывает в своих показаниях, у него отсутствуют. Считает, что его неправомерно восстановили на воинском учете в 2019 году", — говорится в документе. 

Представитель ТЦК в суде отметил, что во время вручения повестки мужчина категорически отказался ее получать, заявив, что у него "онкология". Известно, что у мужчины были определенные проблемы с позвоночником, однако, по мнению ВВК, это не является причиной для избежания военной службы.

Решение суда

На суде мужчина вину признал лишь частично.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы. 

Решение суда
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Николаеве водитель из роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Затем мужчина заявил о желании вернуться на службу, однако его признали виновным и назначили наказание.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области мужчина призывного возраста получил боевую повестку, однако не появился в воинской части для отправки. Суд назначил ему тюремный срок.

суд ТЦК и СП военнообязанные уклонисты мобилизация судебные решения

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