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Чоловік створив Telegram-канал для ухилянтів — як покарав суд

6 листопада 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав чоловіка, який зливав у Telegram місцеперебування ТЦК
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У минулому році мешканець Білої Церкви створив Telegram-канал для ухилянтів, де писав пости та публікував фото місцеперебування працівників ТЦК. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 27 грудня 2023 року обвинувачений заснував канал у Telegram, де почав розміщувати інформацію про місцезнаходження військовослужбовців, які займаються мобілізаційними заходами. Крім того, він публікував фотографії, сприяючи тим, хто намагається уникнути постановки на військовий облік.

Зокрема, чоловік писав наступне:

  • "Епіцентр, 10.41, підʼїхали зелені";
  • "Зелені і лягаві";
  • "В центрі над дорогою біля кінотеатру двоє поліцейських троє військових зупиняють машини";
  • "Ходять по квартирах 2 зелених 1 синій, кажуть уточнення даних, намагаються виписати, в кого немає мобілізаційного розпорядження не відкривайте";
  • "Обережно!!!! … Перекрили  вюлицю нацисти пишуть всім";
  • "Снайпер 3 зелених,2 синіх! Кошмарять чоловіка";
  • "Царинок, навпроти церкви, два мусора і один ухилянт пресують хлопця";
  • "Навпроти магазина степ 2 лягавих 2 тцк, спілкуються з мужиком";
  • "ТРЦ Гермес Всіх ловлять на центральному вході та стоять білі Жіночої консультації". 

Станом на 30 січня 2024 року на каналі вже було 4176 підписників. Крім того, всі публікації були відкриті для перегляду будь-якими користувачами Telegram, незалежно від того, чи були вони підписані на канал або зареєстровані в месенджері.

Рішення суду

Під час підготовчого судового засідання було представлено угоду про визнання винуватості. У цій угоді пропонувалося пом'якшене покарання порівняно з передбаченим законом — 2 роки виправних робіт із відрахуванням 10% заробітку на користь держави.

При визначенні покарання були враховані обставини, які суттєво знижують ступінь тяжкості правопорушення, зокрема щире визнання вини, розкаяння, а також активне сприяння слідству у розкритті злочину.

Нагадаємо, що поліція Київщини скерувала до суду справу щодо 38-річної мешканки Вишгорода, яка організувала схему незаконного переправляння військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вона оформлювала фіктивні шлюби, які дозволяли їм перетинати кордон

Також ми повідомляли, що жінка намагалася незаконно переправити свого співмешканця через кордон, приховуючи його у спеціально обладнаній схованці автомобіля. Суд визнав її винною та призначив покарання.

суд судові рішення ТЦК та СП мобілізація війна в Україні

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