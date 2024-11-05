Жінка намагалася вивезти за кордон співмешканця — яке рішення суду

Пункт пропуску в Солотвино. Фото: dpsu.gov.ua

Жінку намагалася незаконно переправити свого співмешканця через кордон, приховуючи його у спеціально обладнаній схованці автомобіля. Суд визнав її винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Тячівського районного суду Закарпатської області йдеться про те, що 6 липня 2024 року обвинувачена разом зі співмешканцем автомобілем марки Mercedes-Benz виїхала з Харкова до Коломиї Івано-Франківської області.

Далі з метою незаконного перетину державного кордону України жінка розмістила чоловіка у спеціально обладнаній схованці авто між заднім сидінням та стінкою багажника та вирушила до пункту перетину "Солотвино".

Проте в пункті міжнародного пропуску під час поглибленого огляду автомобіля прикордонники знайшли чоловіка у його схованці.

У суді жінка вину визнала повністю та пояснила, що виїхала із Харкова разом із бабусею та мамою і до приїзду в місто Коломия вона не знала про намір незаконного перетину кордону чоловіком.

Рішення суду

Вивчивши деталі справи, суд призначив жінці чотири роки позбавлення волі. Обвинувачену було звільнено від відбування покарання з умовним строком на два роки.

Також суд конфіскував у дохід держави автомобіль Mercedes-Benz.

Нагадаємо, у Харкові чоловік побив сусіда дерев'яною палицею під час конфлікту, який виник через його собак, які гуляли без нагляду. Нападника визнали винним та призначили штраф.

Раніше ми писали про те, що в Івано-Франківській області солдат втік з військової частини, начебто, щоб провідати хвору матір у лікарні. Суд призначив прикарпатцю до п'яти років тюрми.