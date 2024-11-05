Женщина пыталась вывезти за границу сожителя — какое решение суда

Пункт пропуска в Солотвино. Фото: dpsu.gov.ua

Женщину пыталась незаконно переправить своего сожителя через границу, скрывая его в специально оборудованном тайнике автомобиля. Суд признал ее виновной и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области говорится о том, что 6 июля 2024 года обвиняемая вместе с сожителем на автомобиле марки "Mercedes-Benz" выехала из Харькова в Коломыю Ивано-Франковской области.

Далее с целью незаконного пересечения государственной границы Украины женщина разместила мужчину в специально оборудованном тайнике авто между задним сиденьем и стенкой багажника и отправилась в пункт пересечения "Солотвино".

Однако в пункте международного пропуска во время углубленного осмотра автомобиля пограничники нашли мужчину в его тайнике.

В суде женщина вину признала полностью и объяснила, что выехала из Харькова вместе с бабушкой и мамой и до приезда в город Коломыя она не знала о намерении незаконного пересечения границы мужчиной.

Решение суда

Изучив детали дела, суд назначил женщине четыре года лишения свободы. Обвиняемая была освобождена от отбывания наказания с условным сроком на два года.

Также суд конфисковал в доход государства автомобиль Mercedes-Benz.

Напомним, в Харькове мужчина избил соседа деревянной палкой во время конфликта, который возник из-за его гуляющих без присмотра собак. Нападающего признали виновным и назначили штраф.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области солдат скрылся из воинской части, якобы, чтобы навестить больную мать в больнице. Суд назначил прикарпатцу до пяти лет тюрьмы.