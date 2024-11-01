За допомогу ухилянтам організатори можуть сісти у в'язницю на 9 років - деталі схем

Затримання організатора. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще чотири схеми для ухилянтів у кількох областях. Серед затриманих був власник приватного закладу вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

Читайте також:

Схеми для ухилянтів

Чергові схеми ухилення від мобілізації діяли у різних областях — у Київській, Харківській, Рівненській, Кіровоградській та Львівській, організаторів затримали.

На Київщині викрито заступника голови ВЛК одного з районів, який підробляв висновки щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Раніше він входив до угрупування, яке правоохоронці нейтралізували у квітні цього року.

Затримання організаторів. Фото: СБУ

На Харківщині затримали голову ВЛК Чугуївського району, який торгував фіктивними довідками для "списання" чоловіків з військового обліку.

Затримання організатора. Фото: СБУ

На Львівщині правоохоронці викрили схему для ухилянтів, яка діяла в одному з приватних вищих навчальних закладів. Організатором виявився власник, який спільно з ректоратом зараховував призовників на навчання поза межами встановлених обсягів. Таким чином, чоловіки отримували відстрочку як студенти.

Затримання організатора. Фото: СБУ

Під час обшуків у чоловіка виявили протитанковий гранатомет, гвинтівки, карабіни та майже 5 тисяч набоїв різного калібру. Його затримали та взяли під варту.

Затримання організатора. Фото: СБУ

На Кіровоградщині затримано двох шахраїв-рецидивістів, які продавали фіктивні довідки про "інвалідність" чоловікам. Для цього використовували особисті зв’язки у МСЕК.

Затримання організатора. Фото: СБУ

На Рівненщині вручили підозри ще п'ятьом учасникам корупційної схеми ухилення від призову, яку ліквідували у жовтні цього року. Серед зловмисників опинилася посадовиця МСЕК, завідувач відділення місцевої лікарні та двоє лікарів.

Вилучені гроші. Фото: СБУ

За свої послуги організатори та учасники схем брали від 5 до 20 тисяч доларів з людини. Всім повідомили про підозру за такими пунктами:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене повторно;

службове підроблення.

Зловмисникам загрожує до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, в Україні на тлі корупційного скандалу в роботі МСЕК планують провести масштабні реформи.

Також ми писали, що центральна МСЕК перевірила тисячі справ про інвалідність — скільки з них втратили свою чинність.