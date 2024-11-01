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Правоохоронці викрили ще чотири схеми для ухилянтів — фото

1 листопада 2024 18:34
Євгенія Брюховецька - редактор
За допомогу ухилянтам організатори можуть сісти у в'язницю на 9 років - деталі схем
Затримання організатора. Фото: СБУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще чотири схеми для ухилянтів у кількох областях. Серед затриманих був власник приватного закладу вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Схеми для ухилянтів

Чергові схеми ухилення від мобілізації діяли у різних областях — у Київській, Харківській, Рівненській, Кіровоградській та Львівській, організаторів затримали. 

На Київщині викрито заступника голови ВЛК одного з районів, який підробляв висновки щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Раніше він входив до угрупування, яке правоохоронці нейтралізували у квітні цього року.

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Затримання організаторів. Фото: СБУ

На Харківщині затримали голову ВЛК Чугуївського району, який торгував фіктивними довідками для "списання" чоловіків з військового обліку.

Схеми ухилянтів: правоохоронці діють у чотирьох областях
Затримання організатора. Фото: СБУ

На Львівщині правоохоронці викрили схему для ухилянтів, яка діяла в одному з приватних вищих навчальних закладів. Організатором виявився власник, який спільно з ректоратом зараховував призовників на навчання поза межами встановлених обсягів. Таким чином, чоловіки отримували відстрочку як студенти.

Викриття схем для ухилянтів ще у чотирьох областях
Затримання організатора. Фото: СБУ

Під час обшуків у чоловіка виявили протитанковий гранатомет, гвинтівки, карабіни та майже 5 тисяч набоїв різного калібру. Його затримали та взяли  під варту.

правоохоронці продовжують боротися з ухиленням від призову.
Затримання організатора. Фото: СБУ

На Кіровоградщині затримано двох шахраїв-рецидивістів, які продавали фіктивні довідки про "інвалідність" чоловікам. Для цього використовували особисті зв’язки у МСЕК.

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Затримання організатора. Фото: СБУ

На Рівненщині вручили підозри ще п'ятьом учасникам корупційної схеми ухилення від призову, яку ліквідували у жовтні цього року. Серед зловмисників опинилася посадовиця МСЕК, завідувач відділення місцевої лікарні та двоє лікарів.

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Вилучені гроші. Фото: СБУ

За свої послуги організатори та учасники схем брали від 5 до 20 тисяч доларів з людини. Всім повідомили про підозру за такими пунктами:

  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
  • незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене повторно;
  • службове підроблення. 

Зловмисникам загрожує до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, в Україні на тлі корупційного скандалу в роботі МСЕК планують провести масштабні реформи

Також ми писали, що центральна МСЕК перевірила тисячі справ про інвалідність — скільки з них втратили свою чинність.

ухилянти відстрочка мобілізація СБУ інвалідність кордон

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