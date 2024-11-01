За помощь уклонистам организаторы могут сесть в тюрьму на 9 лет - детали схем

Правоохранители выкрыли еще четыре схемы для уклонистов — фото
Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали еще четыре схемы для уклонистов в нескольких областях. Среди задержанных был владелец частного высшего образования.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 1 ноября.
Схемы для уклонистов
Очередные схемы уклонения от мобилизации действовали в разных областях — в Киевской, Харьковской, Ровенской, Кировоградской и Львовской, организаторов задержали.
В Киевской области разоблачен заместитель председателя ВВК одного из районов, который подделывал выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Ранее он входил в группировку, которую правоохранители нейтрализовали в апреле этого года.
На Харьковщине задержали главу ВВК Чугуевского района, который торговал фиктивными справками для "списания" мужчин с военного учета.
На Львовщине правоохранители разоблачили схему для уклонистов, которая действовала в одном из частных высших учебных заведений. Организатором оказался собственник, который совместно с ректоратом засчитывал призывников на обучение вне установленных объемов. Таким образом, мужчины получали отсрочку, как студенты.
Во время обысков у мужчины обнаружили противотанковый гранатомет, винтовки, карабины и почти 5 тысяч патронов разного калибра. Его задержали и заключили под стражу.
На Кировоградщине задержаны двое мошенников-рецидивистов, которые продавали фиктивные справки об "инвалидности" мужчинам. Для этого они использовали личные связи в МСЭК.
На Ровенщине вручили подозрения еще пяти участникам коррупционной схемы уклонения от призыва, которую ликвидировали в октябре этого года. Среди злоумышленников оказалась чиновник МСЭК, заведующий отделением местной больницы и двое врачей.
За свои услуги организаторы и участники схем брали от 5 до 20 тысяч долларов с человека. Всем сообщили о подозрении по следующим пунктам:
- препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;
- незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное повторно;
- служебный подлог.
Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Украине на фоне коррупционного скандала в работе МСЭК планируют провести масштабные реформы.
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