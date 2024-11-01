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Правоохранители выкрыли еще четыре схемы для уклонистов — фото

1 ноября 2024 18:34
Евгения Брюховецкая - редактор
За помощь уклонистам организаторы могут сесть в тюрьму на 9 лет - детали схем
Задержание организатора. Фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали еще четыре схемы для уклонистов в нескольких областях. Среди задержанных был владелец частного высшего образования.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Схемы для уклонистов

Очередные схемы уклонения от мобилизации действовали в разных областях — в Киевской, Харьковской, Ровенской, Кировоградской и Львовской, организаторов задержали.

В Киевской области разоблачен заместитель председателя ВВК одного из районов, который подделывал выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Ранее он входил в группировку, которую правоохранители нейтрализовали в апреле этого года.

Уклоняющиеся в облаве: новые схемы разоблачены в четырех областях
Задержание организаторов. Фото: СБУ

На Харьковщине задержали главу ВВК Чугуевского района, который торговал фиктивными справками для "списания" мужчин с военного учета.

Схемы уклоняющихся: правоохранители действуют в четырех областях
Задержание организатора. Фото: СБУ

На Львовщине правоохранители разоблачили схему для уклонистов, которая действовала в одном из частных высших учебных заведений. Организатором оказался собственник, который совместно с ректоратом засчитывал призывников на обучение вне установленных объемов. Таким образом, мужчины получали отсрочку, как студенты.

Разоблачение схем для уклоняющихся еще в четырех областях
Задержание организатора. Фото: СБУ

Во время обысков у мужчины обнаружили противотанковый гранатомет, винтовки, карабины и почти 5 тысяч патронов разного калибра. Его задержали и заключили под стражу.

правоохранители продолжают бороться с уклонением от призыва.
Задержание организатора. Фото: СБУ

На Кировоградщине задержаны двое мошенников-рецидивистов, которые продавали фиктивные справки об "инвалидности" мужчинам. Для этого они использовали личные связи в МСЭК.

Новые случаи уклонений от мобилизации обнаружены в четырех областях Украины
Задержание организатора. Фото: СБУ

На Ровенщине вручили подозрения еще пяти участникам коррупционной схемы уклонения от призыва, которую ликвидировали в октябре этого года. Среди злоумышленников оказалась чиновник МСЭК, заведующий отделением местной больницы и двое врачей.

Брали до 20 тыс. долларов - СБУ на НПУ обнаружили еще 4 схемы для уклонения
Изъятые деньги. Фото: СБУ

За свои услуги организаторы и участники схем брали от 5 до 20 тысяч долларов с человека. Всем сообщили о подозрении по следующим пунктам:

  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;
  • незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
  • подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное повторно;
  • служебный подлог.

Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Напомним, в Украине на фоне коррупционного скандала в работе МСЭК планируют провести масштабные реформы.

Также мы писали, что центральная МСЭК проверила тысячи дел об инвалидности — сколько из них потеряли свою силу.

уклонисты отсрочка мобилизация СБУ инвалидность граница

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