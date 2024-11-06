Суд наказал мужчину, который сливал в Telegram местонахождение ТЦК

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В прошлом году житель Белой Церкви создал Telegram-канал для уклонистов, где писал посты и публиковал фото местонахождения работников ТЦК. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 27 декабря 2023 года обвиняемый основал канал в Telegram, где начал размещать информацию о местонахождении военнослужащих, которые занимались мобилизационными мероприятиями. Кроме того, он публиковал фотографии, способствуя тем, кто пытается уйти от постановки на военный учет.

В частности, мужчина писал следующее:

"Эпицентр, 10.41, подъехали зеленые";

"Зеленые и легавые";

"В центре над дорогой у кинотеатра двое полицейских трое военных останавливают машины";

"Ходят по квартирам 2 зеленых 1 синий, говорят уточнения данных, пытаются выписать, у кого нет мобилизационного распоряжения не открывайте";

"Осторожно!!!!… Перекрыли вюлицу нацисты пишут всем";

"Снайпер 3 зеленых,2 синих! Кошмарят мужчину";

"Царинок, напротив церкви, два мусора и один уклоняющийся прессуют парня";

"Напротив магазина степь 2 легавых 2 тцк, общаются с мужиком";

"ТРЦ Гермес Всех ловят на центральном входе и стоят белые Женские консультации".

По состоянию на 30 января 2024 года на канале уже было 4176 подписчиков. Кроме того, все публикации были открыты для просмотра любыми пользователями Telegram независимо от того, были ли они подписаны на канал или зарегистрированы в мессенджере.

Решение суда

В ходе подготовительного судебного заседания было представлено соглашение о признании виновности. В этом соглашении предлагалось смягченное наказание по сравнению с предусмотренным законом — 2 года исправительных работ с вычетом 10% заработка в пользу государства.

При определении наказания были учтены обстоятельства, существенно снижающие степень тяжести правонарушения, в частности искреннее признание вины, раскаяния, а также активное содействие следствию в раскрытии преступления.

Напомним, что полиция Киевщины направила в суд дело в отношении 38-летней жительницы Вышгорода, которая организовала схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Она оформляла фиктивные браки, позволявшие им пересекать границу.

Также мы сообщали, что женщина пыталась незаконно переправить своего сожителя через границу, скрывая его в специально оборудованном тайнике автомобиля. Суд признал ее виновной и назначил наказание.