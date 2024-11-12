На Волыни мужчина пытался дать взятку пограничнику и бежать в Беларусь

Задержание мужчины. Фото: ГПСУ

В Волынской области задержали 26-летнего мужчину. Он планировал незаконно пересечь границу с Беларусью, подкупив пограничника.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 12 ноября.

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Мужчина предложил пограничнику 3000 долларов, чтобы тот способствовал в незаконном пересечении границы. Сотрудник ГПСУ сразу сообщил об этом внутренней безопасности Госпогранслужбы.

Задержание мужчины. Фото: ГПСУ

Изъятые деньги. Фото: ГПСУ

Его задержали во время вручения первой части в размере 2000 долларов и объявили подозрение в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Волынской области судили мужчину, который с 2022 года избегал мобилизации.

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