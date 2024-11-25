В НАТО заявили, що завдадуть превентивного удару по РФ у випадку загрози нападу

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Фото: Київський безпековий форум

Північноатлантичний Альянс розглядає завдання превентивних ударів по Росії. Йдеться про випадок, якзл існуватиме загроза нападу на країни НАТО.

Про це заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер.

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За словами Бауера, НАТО переглянув свою роль як оборонного союзу. Тому тепер країни-члени готові діяти на випередження у разі загрози російського нападу. У такому випадку Альянс завдасть превентивних ударів по Росії.

"Розумніше буде не чекати, а вражати пускові установки на Росії в разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми маємо завдати першого удару", — сказав він.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що Росія зосереджена на війни проти України, але планує напасти на країни НАТО.

А адміністрація президента США Джо Байдена хотіла публічно закликати Україну до вступу в НАТО. Однак згодом це рішення змінили.