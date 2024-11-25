В НАТО заявили, что отреагируют в случае нападения России

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото: Киевский форум безопасности

Североатлантический альянс отреагирует в случае нападения России на страны НАТО. Речь идет не только о сбитии российских целей, но и об ударах по пусковым установкам РФ.

Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

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По словам Бауэра, НАТО как оборонный союз не будет сидеть сложа руки. Страны-члены будут сбивать российские цели в случае нападения РФ на Альянс, а также нанесут удары по установкам, откуда эти цели запускались.

"Умнее будет не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас. И, конечно, поскольку мы оборонный Альянс, нам придется принять первый удар", — сказал он.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что Россия сосредоточена на войне против Украины, но планирует напасть на страны НАТО.

А администрация президента США Джо Байдена хотела публично призвать Украину вступить в НАТО. Однако со временем это решение изменили.