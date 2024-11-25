У НАТО заявили, що відреагують у разі нападу Росії

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Фото: Київський безпековий форум

Північноатлантичний Альянс відреагує у разі нападу Росії на країни НАТО. Йдеться не лише про збиття російських цілей, а й удари по пускових установках РФ.

Про це заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер.

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За словами Бауера, НАТО як оборонний союз не сидітиме склавши руки. Країни-члени збиватимуть російські цілі в разі нападу РФ на Альянс, а також завдадуть ударів по установках, звідки ці цілі запускалися.

"Розумніше буде не чекати, а вражати пускові установки на Росії в разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас. І, звичайно, оскільки ми оборонний Альянс, нам доведеться прийняти перший удар", — сказав він.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що Росія зосереджена на війни проти України, але планує напасти на країни НАТО.

А адміністрація президента США Джо Байдена хотіла публічно закликати Україну до вступу в НАТО. Однак згодом це рішення змінили.