У НАТО заявили, що відреагують у разі нападу Росії

В НАТО відповіли, як діятимуть у разі нападу Росії
Північноатлантичний Альянс відреагує у разі нападу Росії на країни НАТО. Йдеться не лише про збиття російських цілей, а й удари по пускових установках РФ.
Про це заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер.
Загроза нападу Росії на НАТО
За словами Бауера, НАТО як оборонний союз не сидітиме склавши руки. Країни-члени збиватимуть російські цілі в разі нападу РФ на Альянс, а також завдадуть ударів по установках, звідки ці цілі запускалися.
"Розумніше буде не чекати, а вражати пускові установки на Росії в разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас. І, звичайно, оскільки ми оборонний Альянс, нам доведеться прийняти перший удар", — сказав він.
Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що Росія зосереджена на війни проти України, але планує напасти на країни НАТО.
А адміністрація президента США Джо Байдена хотіла публічно закликати Україну до вступу в НАТО. Однак згодом це рішення змінили.
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