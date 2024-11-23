Віктор Ющенко. Фото: Українська правда

Україна була б потужною державою НАТО, якби вступ до Альянсу у 1995-1997 роках підтримували стільки ж людей, як зараз. Це дало б можливість Україні бути нарівні з Польщею чи Литвою.

Про це повідомив Віктор Ющенко під час розмови з ровесниками Помаранчевої революції у суботу, 23 листопада.

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Чи завжди українці підтримували вступ до НАТО

Третій президент зазначив, що українці не завжди хотіли вступу в НАТО. Віктор Ющенко додав, що за його каденції, відсоток тих, хто підтримував приєднання до Альянсу, був мізерним.

"Коли ми починали 2004 році нас підтримувало у цьому питанні тільки 4,7% українців були за вступ до НАТО. Сьогодні ж ця цифра — близько 90%", — сказав Ющенко.

Він додав, що НАТО немає війська, але принципи Альянсу полягають у взаємодопомозі. Ющенко припустив, що якби Україна вступила у НАТО раніше, наразі вона була б бути нарівні з іншими країнами.

"Сьогодні можна шкодувати тільки про те, що якби ми були з тим національним усвідомленням, яке є сьогодні, у 1995-1997 роках, коли була друга-третя хвиля розширення НАТО, ми були б на другому місці зараз. Як країна. Ми були б там, де литовці, поляки", — сказав Віктор Ющенко.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна вже уклала 27 безпекових угод із партнерами. Всі вони підтримують вступ України до НАТО.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що американська протиракетна база НАТО в Редзіково в Польщі є однією з можливих цілей для Росії. Вона зазначила, що розміщення бази — це "провокаційний крок".