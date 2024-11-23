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Ющенко сообщил, поддерживали ли украинцы вступление в НАТО в 90-х

23 ноября 2024 17:56
Ольга Антоновская - редактор
Вступление в НАТО — Ющенко рассказал, сколько украинцев раньше поддерживали Альянс
Виктор Ющенко. Фото: Украинская правда
Ольга Антоновская - редактор

Украина была бы мощным государством НАТО, если бы вступление в Альянс в 1995-1997 годах поддерживали столько же людей, как сейчас. Это дало бы возможность Украине быть наравне с Польшей или Литвой.

Об этом сообщил Виктор Ющенко во время разговора с ровесниками Оранжевой революции в субботу, 23 ноября.

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Третий президент отметил, что украинцы не всегда хотели вступления в НАТО. Виктор Ющенко добавил, что при его каденции процент тех, кто поддерживал присоединение к Альянсу, был мизерным.

"Когда мы начинали в 2004 году, нас поддерживало в этом вопросе только 4,7% украинцев. Сегодня же эта цифра — около 90%", — сказал Ющенко.

Он добавил, что НАТО не имеет войска, но принципы Североатлантического союза заключаются во взаимопомощи. Ющенко предположил, что если бы Украина вступила в НАТО раньше, она была бы наравне с другими странами.

"Сегодня можно сожалеть только о том, что будь мы с тем национальным осознанием, которое есть сегодня, в 1995-1997 годах, когда была вторая-третья волна расширения НАТО, мы были бы на втором месте сейчас. Как страна. Мы были бы там, где литовцы, поляки", — сказал Виктор Ющенко.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина уже заключила 27 договоров безопасности с партнерами. Все они поддерживают вступление Украины в НАТО.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская противоракетная база НАТО в Редзиково в Польше является одной из возможных целей для России. Она отметила, что размещение базы — это "провокационный шаг".

НАТО Виктор Ющенко армия Альянс война в Украине военнослужащие

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