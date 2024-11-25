Военный ударил командира — какой приговор суд вынес мужчине

Зал суда. Фото: ТУ Государственной судебной администрации Украины в Волынской области

Нетрезвый солдат не подчинился приказу и избил командира. За это военнослужащий попал на скамью подсудимых.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, солдат, находясь в расположении стрелковой роты, грубо нарушил установленный в Вооруженных силах порядок безоговорочного повиновения начальнику. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Командир сделал замечание, после чего военнослужащий ударил начальника в лицо кулаком.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал частично. Он подтвердил, что ударил командира, у которого попросил прощения во время судебного заседания. Военнослужащий объяснил, что находился в доме, а его рота в это время была на полигоне. Он остался охранять гранатомет и боеприпасы. По словам обвиняемого, в дом пришли люди, возможно подставные от командира роты. Как утверждает военный, они начали его избивать, причину не объясняли. В конце концов мужчины забрали его оружие и стреляли в воздух, когда он спал.

Военнослужащий утверждает, что командир роты стащил его с постели и начал избивать. После этого вызвали ВСП. Командир заявил, что мужчину никто не избивал и физическую силу не применял.

Решение суда

Обвиняемый в суде признал факт нанесения удара командиру и раскаялся. Он заявил, что хочет вернуться на военную службу.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Вместе с тем, на основании ст. 75 УК Украины мужчину освободили от отбывания назначенного наказания и установить ему испытательный срок три года.

Напомним, в Одесской области судили военнослужащего, симулировавшего психическое расстройство. Кроме того, его обвинили в уклонении от военной службы и насилии над начальником.

Киевский суд оставил под стражей военнослужащего из Одесщины Сергея Гнездилова. Мужчина публично заявил о том, что самовольно покидает часть.