Військовий вдарив командира — який вирок суд виніс чоловікові

Зала суду. Фото: ТУ Державної судової адміністрації України в Волинській області

Нетверезий солдат не підкорився наказу та побив командира. За це військовослужбовець потрапив на лаву підсудних.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, солдат, перебуваючи у розташуванні стрілецької роти, грубо порушив встановлений у Збройних силах України порядок беззастережної покори начальнику. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Командир зробив йому зауваження, після чого військовослужбовець вдарив начальника в обличчя кулаком.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав частково. Він підтвердив, що вдарив командира, у якого попросив вибачення під час судового засідання. Військовослужбовець пояснив, що перебував у будинку, а його рота в цей час була на полігоні. Він залишився охороняти гранатомет та боєприпаси. За словами обвинуваченого, до будинку прийшли люди, можливо, підставні від командира роти. Як стверджує військовий, вони почали його бити, причину не пояснювали. Зрештою чоловіки забрали його зброю та стріляли в повітря, коли він спав.

Військовослужбовець стверджує, що командир роти стягнув його з ліжка за ноги та почав бити. Тоді він його один раз ударив. Після цього викликали ВСП. Натомість командир заявив, що чоловіка ніхто не бив та фізичної сили не застосовував.

Рішення суду

Обвинувачений в суді визнав факт заподіяння удару командиру та розкаявся. Він заявив, що бажає повернутись на військову службу.

Суд визнав військовослужбовця винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років. Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від відбування призначеного покарання і встановити йому іспитовий строк три роки.

Нагадаємо, на Одещині судили військовослужбовця, який симулював психічний розлад. Крім того, його звинуватили в ухиленні від військової служби та насильстві над начальником.

Київський суд залишив під вартою військовослужбовця з Одещини Сергія Гнезділова. Чоловік публічно заявив про те, що самовільно залишає частину.