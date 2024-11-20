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Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

20 ноября 2024 02:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Ученые показали, на что способна природа без людей в Чернобыльской зоне
Лось в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Государственный Чернобыльский заповедник обнародовал интересные фото диких животных Зоны отчуждения, встречающих осень. Именно здесь можно представить себе, какой была бы планета без людей и это понимание очень важно для ученых.

Еще больше фото есть на великолепном Telegram-канале заповедника, который заслуживает вашей подписки.

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Специалисты заповедника рассказали, что в сентябре, октябре и ноябре здесь можно увидеть лосей, волков, птиц и многих других животных.

  • Дикие звери Чернобыля встречают осень - заповедник показал фото - фото 1
    Лунь камышовый в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник
  • Дикие звери Чернобыля встречают осень - заповедник показал фото - фото 2
    Вовки-братишки являются важной санитарной частью заповедника. Фото: Чернобыльский заповедник
  • Дикие звери Чернобыля встречают осень - заповедник показал фото - фото 3
    Лисы часто польют по ночам по своей добыче. Фото: Чернобыльский заповедник
  • Дикие звери Чернобыля встречают осень - заповедник показал фото - фото 4
    Здесь есть даже дикие коровы. Фото: Чернобыльский заповедник
  • Дикие звери Чернобыля встречают осень - заповедник показал фото - фото 5
    Пресноводные птицы отлично чувствуют себя без угрозы со стороны людей. Фото: Чернобыльский заповедник
  • Дикие звери Чернобыля встречают осень - заповедник показал фото - фото 6
    Сарная косуля застенчиво прячется в кустах. Фото: Чернобыльский заповедник
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Эти разные виды птиц и других животных демонстрируют стойкость и способность природы к возрождению.

Заповедник, созданный в 2016 году, охватывает более 2 тысяч квадратных километров на севере Украины и является прибежищем для многих видов, которые чувствуют себя значительно свободнее из-за отсутствия постоянного человеческого вмешательства. По словам экологов, природа территории после эвакуации людей быстро восстановилась, и теперь зона фактически превратилась в своеобразный "заповедник дикой природы".

Чернобыльский заповедник стал важным объектом для ученых со всего мира, исследующих, как природа реагирует на отсутствие человеческого воздействия и адаптируется к повышенному уровню радиации. Такая уникальная ситуация позволяет увидеть, как дикие животные находят свое место в изменившейся среде и возвращаются к естественной жизни в регионе, который еще несколько десятилетий назад считался непригодным для существования.

Раньше мы писали, что в Чернобыльской зоне отчуждения высаживают новые леса. В этом году на участках с истощенной почвой, требующих особого ухода, посадили около 70 гектаров молодых деревьев.

Также мы писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС.

Чернобыльская АЭС радиация исследование экология дикие животные

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