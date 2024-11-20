Ученые показали, на что способна природа без людей в Чернобыльской зоне

Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото
Государственный Чернобыльский заповедник обнародовал интересные фото диких животных Зоны отчуждения, встречающих осень. Именно здесь можно представить себе, какой была бы планета без людей и это понимание очень важно для ученых.
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Каких животных можно встретить в Чернобыльской зоне
Специалисты заповедника рассказали, что в сентябре, октябре и ноябре здесь можно увидеть лосей, волков, птиц и многих других животных.
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Лунь камышовый в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник
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Вовки-братишки являются важной санитарной частью заповедника. Фото: Чернобыльский заповедник
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Лисы часто польют по ночам по своей добыче. Фото: Чернобыльский заповедник
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Здесь есть даже дикие коровы. Фото: Чернобыльский заповедник
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Пресноводные птицы отлично чувствуют себя без угрозы со стороны людей. Фото: Чернобыльский заповедник
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Сарная косуля застенчиво прячется в кустах. Фото: Чернобыльский заповедник
Эти разные виды птиц и других животных демонстрируют стойкость и способность природы к возрождению.
Заповедник, созданный в 2016 году, охватывает более 2 тысяч квадратных километров на севере Украины и является прибежищем для многих видов, которые чувствуют себя значительно свободнее из-за отсутствия постоянного человеческого вмешательства. По словам экологов, природа территории после эвакуации людей быстро восстановилась, и теперь зона фактически превратилась в своеобразный "заповедник дикой природы".
Чернобыльский заповедник стал важным объектом для ученых со всего мира, исследующих, как природа реагирует на отсутствие человеческого воздействия и адаптируется к повышенному уровню радиации. Такая уникальная ситуация позволяет увидеть, как дикие животные находят свое место в изменившейся среде и возвращаются к естественной жизни в регионе, который еще несколько десятилетий назад считался непригодным для существования.
Раньше мы писали, что в Чернобыльской зоне отчуждения высаживают новые леса. В этом году на участках с истощенной почвой, требующих особого ухода, посадили около 70 гектаров молодых деревьев.
Также мы писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС.
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