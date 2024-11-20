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Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото

20 листопада 2024 02:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Вчені показали, на що здатна природа без людей в Чорнобильскій зоні
Лось у Чорнобильскому заповіднику. Фото: Чорнобильский заповідник
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Державний Чорнобильський заповідник оприлюднив цікаві фото диких тварин Зони відчуження, які зустрічають осінь. Саме тут можна уявити собі, якою б була планета без людей і це розуміння дуже важливе для вчених. 

Ще більше фото є на чудовому Telegram-каналі заповідника, який вартий вашої підписки. 

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Фахівці заповідника розповіли, що у вересні, жовтні та листопаді тут можна помітити лосів, вовків, птахів та багато інших тварин.

  • Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото - фото 1
    Лунь очеретяний в Чорнобильскому заповіднику. Фото: Чорнобильский заповідник
  • Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото - фото 2
    Вовчики-братики є важливою санітарною частиною заповідника. Фото: Чорнобильский заповідник
  • Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото - фото 3
    Лисиці часто поллють ночами за своєю здобиччю. Фото: Чорнобильский заповідник
  • Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото - фото 4
    Тут є навіть дикі корови. Фото: Чорнобильский заповідник
  • Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото - фото 5
    Прісноводні птахи чудово почуваються без загрози з боку людей. Фото: Чорнобильский заповідник
  • Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото - фото 6
    Сарна-козуля сором'язливо ховається у кущах. Фото: Чорнобильский заповідник
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Ці різні види птахів та інших тварин демонструють стійкість і здатність природи до відродження.

Заповідник, створений у 2016 році, охоплює понад 2 тисячі квадратних кілометрів на півночі України і є прихистком для багатьох видів, що почуваються тут значно вільніше через відсутність постійного людського втручання. За словами екологів, природа території після евакуації людей швидко відновилася, і тепер зона фактично перетворилася на своєрідний "заповідник дикої природи".

Чорнобильський заповідник став важливим об’єктом дослідження для науковців з усього світу, які досліджують, як природа реагує на відсутність людського впливу та адаптується до підвищеного рівня радіації. Така унікальна ситуація дає можливість побачити, як дикі тварини знаходять своє місце в зміненому середовищі і повертаються до природного життя в регіоні, який ще кілька десятиліть тому вважався непридатним для існування.

Раніше ми писали, що у Чорнобильській зоні відчуження висаджують нові ліси. Цього року на ділянках із виснаженим ґрунтом, що потребують особливого догляду, посадили близько 70 гектарів молодих дерев. 

Також ми писали, що у Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС.

Чорнобильська АЕС радіація дослідження екологія дикі тварини

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