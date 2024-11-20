Вчені показали, на що здатна природа без людей в Чорнобильскій зоні

Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото
Державний Чорнобильський заповідник оприлюднив цікаві фото диких тварин Зони відчуження, які зустрічають осінь. Саме тут можна уявити собі, якою б була планета без людей і це розуміння дуже важливе для вчених.
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Яких тварин можна зустріти у Чорнобильскій зоні
Фахівці заповідника розповіли, що у вересні, жовтні та листопаді тут можна помітити лосів, вовків, птахів та багато інших тварин.
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Лунь очеретяний в Чорнобильскому заповіднику. Фото: Чорнобильский заповідник
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Вовчики-братики є важливою санітарною частиною заповідника. Фото: Чорнобильский заповідник
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Лисиці часто поллють ночами за своєю здобиччю. Фото: Чорнобильский заповідник
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Тут є навіть дикі корови. Фото: Чорнобильский заповідник
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Прісноводні птахи чудово почуваються без загрози з боку людей. Фото: Чорнобильский заповідник
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Сарна-козуля сором'язливо ховається у кущах. Фото: Чорнобильский заповідник
Ці різні види птахів та інших тварин демонструють стійкість і здатність природи до відродження.
Заповідник, створений у 2016 році, охоплює понад 2 тисячі квадратних кілометрів на півночі України і є прихистком для багатьох видів, що почуваються тут значно вільніше через відсутність постійного людського втручання. За словами екологів, природа території після евакуації людей швидко відновилася, і тепер зона фактично перетворилася на своєрідний "заповідник дикої природи".
Чорнобильський заповідник став важливим об’єктом дослідження для науковців з усього світу, які досліджують, як природа реагує на відсутність людського впливу та адаптується до підвищеного рівня радіації. Така унікальна ситуація дає можливість побачити, як дикі тварини знаходять своє місце в зміненому середовищі і повертаються до природного життя в регіоні, який ще кілька десятиліть тому вважався непридатним для існування.
Раніше ми писали, що у Чорнобильській зоні відчуження висаджують нові ліси. Цього року на ділянках із виснаженим ґрунтом, що потребують особливого догляду, посадили близько 70 гектарів молодих дерев.
Також ми писали, що у Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС.
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