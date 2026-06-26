Бывший министр обороны Польши отказался от украинской награды

Мариуш Блащак. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Бывший министр обороны Польши и председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак заявил, что возвращает Орден "За заслуги". Награду ему вручил украинский лидер Владимир Зеленский в 2023 году.

Об этом Мариуш Блащак сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Блащак возвращает украинскую награду

"Это жест солидарности со всеми семьями, которые на протяжении десятилетий ждали возможности достойно почтить память своих близких и которые и сегодня сталкиваются с препятствиями. Это выражение несогласия с позицией нынешней украинской власти", — заявил Блащак.

Экс-министр обороны подчеркнул, что это также выражение его поддержки позиции лидера Польши Кароля Навроцкого, который показал, что "память о польских жертвах и достоинство государства не подлежат переговорам".

По словам Блащака, настоящее примирение возможно только "на основе правды и уважения к жертвам".

Пост Блащака. Фото: скриншот

Отметим, накануне экс-премьер Польши и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил, что также отказывается от ордена князя Ярослава Мудрого II степени, присвоенного ему Украиной.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, Навроцкий принял решение лишить Зеленского Ордена Белого Орла из-за решения украинской стороны назвать одно из подразделений ВСУ именем Героев УПА. Украинский лидер отправил Польше награду через Новую почту. Зеленский сообщил, что присвоение имени подразделению ВСУ было инициативой самих бойцов, которую он утвердил указом. В то же время Навроцкий раскритиковал решение Зеленского вернуть награду по почте.

Впоследствии от польских наград отказались глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель ОП Кирилл Буданов, посол Украины в Польше Василий Боднар, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко, пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший депутат Сейма Польши Петр Фоглер и бывший посол Украины в Польше Василий Зварич.

В то же время польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не откажется от сотрудничества с Украиной. Он заявил о продолжении польской помощи.