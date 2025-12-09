Зеленський відповів на питання журналістам 9 грудня - які теми обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У вівторок, 9 грудня, Президент України Володимир Зеленський відповів журналістам голосовими повідомленнями у чаті. Він розглянув питання стосовно виборів, війни в Україні та військовій допомоги ЗСУ від партнерів.

Що саме український лідер розповів медіа — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Зеленський відповів на питання журналістам

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути можливість енергетичного перемир’я. Це можливо, якщо Росія припинить обстріли української енергетичної інфраструктури.

При цьому Президент пояснив, що Україна наразі не має переговорів з Росією. У Москві не виявляють ніякої зацікавленості у цьому процесі.

Крім того, голова держави заявив, що готовий до проведення виборів. Однак потрібно забезпечити безпеку для проведення голосування. Натомість Володимир Зеленський підкреслив, що війна та ситуація на фронті зараз важливіше, ніж призначення нового керівника Офісу президента. За його словами, цю установу легше ліквідувати.

А також Президент повідомив, що Україна вже активно застосовує низку вітчизняних ракетних комплексів. Серед них вже є "Довгі Нептуни", "Паляниці", "Фламінго" та новітні "Сапсани".

Український лідер підтвердив, що є три документи, що стосуються мирної угоди, запропонованої США для врегулюваннія війни. Він пояснив, які функції прописані у кожному з них.

Також Володимир Зеленський заявив, що є перелік країн, які проти вступу України до НАТО. Ця вимога є однією з гарантій безпеки для нашої країни.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори навіть під час війни. Він наголосив, що "відсутність голосування протягом тривалого часу викликає питання щодо демократичності процесу".

Водночас в ЄС заявили, що Зеленський залишається легітимним лідером держави та підкреслили складність нинішньої ситуації через триваючу агресію Росії.