Вступ України до НАТО — які країни проти

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що є перелік країн, які проти вступу України до НАТО. Ця вимога є однією з гарантій безпеки для нашої країни.

Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на запитання в чаті ОП, передає кореспондент Новини.LIVE.

Які країни проти вступу України до НАТО

Зеленський наголосив, що для України важливі гарантії безпеки, але США поки не готові бачити Україну в НАТО. За його словами, найближчим часом наша країна хоче детально розібратися щодо цього питання.

"На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони — це коаліція охочих, ми, в принципі, знаємо деталі цих гарантій безпеки, але для нас дуже важливо, це двосторонні гарантії безпеки України та США. У документі із 20 пунктів про це йдеться як Article 5 MIRL, тобто те саме, що article 5 в НАТО. Ми хочемо розбиратися детально щодо цього питання в найближчі дні, тижні, я думаю, все ж таки дні, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки", — сказав президент.

Водночас він зазначив, що США та деякі інші країни не хочуть членства України в НАТО. Однак глава держави вважає, що вступ до Альянсу — це справедливо.

"Ми реалісти і дійсно хочемо в НАТО. На мій погляд це справедливо. Але ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Трамп оцінив перспективи України щодо вступу в НАТО. За його словами, розуміння про неможливість вступу було сформоване у міжнародній політиці ще раніше.

Водночас Марк Рютте відповів, де і коли розглядатимуть членство України в НАТО. Це відбудеться на мирних переговорах, але поки консенсусу щодо цього немає.