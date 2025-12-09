Вступление Украины в НАТО — какие страны против

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть перечень стран, которые против вступления Украины в НАТО. Это требование является одной из гарантий безопасности для нашей страны.

Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы в чате ОП, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие страны против вступления Украины в НАТО

Зеленский подчеркнул, что для Украины важны гарантии безопасности, но США пока не готовы видеть Украину в НАТО. По его словам, в ближайшее время наша страна хочет детально разобраться по этому вопросу.

"На сегодня мы рассматриваем действенные гарантии безопасности с европейской стороны — это коалиция желающих, мы, в принципе, знаем детали этих гарантий безопасности, но для нас очень важно, это двусторонние гарантии безопасности Украины и США. В документе из 20 пунктов об этом говорится как Article 5 MIRL, то есть то же, что article 5 в НАТО. Мы хотим разбираться детально по этому вопросу в ближайшие дни, недели, я думаю, все же дни, мы будем понимать детали этих гарантий безопасности", — сказал президент.

В то же время он отметил, что США и некоторые другие страны не хотят членства Украины в НАТО. Однако глава государства считает, что вступление в Альянс — это справедливо.

"Мы реалисты и действительно хотим в НАТО. На мой взгляд это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока что Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Трамп оценил перспективы Украины относительно вступления в НАТО. По его словам, понимание о невозможности вступления было сформировано в международной политике еще раньше.

В то же время Марк Рютте ответил, где и когда будут рассматривать членство Украины в НАТО. Это произойдет на мирных переговорах, но пока консенсуса по этому поводу нет.