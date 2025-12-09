Зеленский ответил на вопросы журналистам 9 декабря - какие темы обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 9 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский ответил журналистам голосовыми сообщениями в чате. Он рассмотрел вопрос относительно выборов, войны в Украине и военной помощи ВСУ от партнеров.

Что именно украинский лидер рассказал медиа — читайте в материале Новини.LIVE.

Зеленский ответил на вопросы журналистам

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть возможность энергетического перемирия. Это возможно, если Россия прекратит обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

При этом Президент пояснил, что Украина пока не ведет переговоров с Россией. В Москве не проявляют никакой заинтересованности в этом процессе.

Кроме того, глава государства заявил, что готов к проведению выборов. Однако нужно обеспечить безопасность для проведения голосования. Зато Владимир Зеленский подчеркнул, что война и ситуация на фронте сейчас важнее, чем назначение нового руководителя Офиса президента. По его словам, это учреждение легче ликвидировать.

А также Президент сообщил, что Украина уже активно применяет ряд отечественных ракетных комплексов. Среди них уже есть "Длинные Нептуны", "Паляницы", "Фламинго" и новейшие "Сапсаны".

Украинский лидер подтвердил, что есть три документа, касающиеся мирного соглашения, предложенного США для урегулирования войны. Он объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

Также Владимир Зеленский заявил, что есть перечень стран, которые против вступления Украины в НАТО. Это требование является одной из гарантий безопасности для нашей страны.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы даже во время войны. Он отметил, что "отсутствие голосования в течение длительного времени вызывает вопросы относительно демократичности процесса".

В то же время в ЕС заявили, что Зеленский остается легитимным лидером государства и подчеркнули сложность нынешней ситуации из-за продолжающейся агрессии России.