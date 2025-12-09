Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина готова рассмотреть возможность энергетического перемирия. Это возможно, если Россия прекратит обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента Новини.LIVE.

Энергетическое перемирие с РФ

По словам главы государства, такой шаг является жизненно важным для гражданского населения, которое страдает от постоянных перебоев со светом и теплом.

Во время разговора журналист поднял вопрос отношений с НАТО и возможных разногласий между Киевом и Вашингтоном. Зеленский откровенно признал, что Соединенные Штаты пока не готовы видеть Украину членом Альянса, и это, по его словам, "не игра, а открытая информация". В то же время Киев продолжает работать над получением надежных гарантий безопасности от европейских партнеров.

Президент отметил, что Украина уже знакома с ключевыми элементами этих гарантий, но особое внимание уделяет именно двусторонним договоренностям с США. Американская сторона предлагает формулу безопасности, которую Зеленский назвал аналогом пятой статьи НАТО, предусматривающей коллективную оборону. В ближайшие дни Украина ожидает прояснения деталей этого пакета гарантий.

Ранее Зеленский заявлял, что не был достигнут компромисс по вопросу украинских территорий в рамках мирного плана США.

Также глава государства ответил, на какое сотрудничество с США рассчитывает Украина.