Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 20:49
Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина готова рассмотреть возможность энергетического перемирия. Это возможно, если Россия прекратит обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Энергетическое перемирие с РФ

По словам главы государства, такой шаг является жизненно важным для гражданского населения, которое страдает от постоянных перебоев со светом и теплом.

Во время разговора журналист поднял вопрос отношений с НАТО и возможных разногласий между Киевом и Вашингтоном. Зеленский откровенно признал, что Соединенные Штаты пока не готовы видеть Украину членом Альянса, и это, по его словам, "не игра, а открытая информация". В то же время Киев продолжает работать над получением надежных гарантий безопасности от европейских партнеров.

Президент отметил, что Украина уже знакома с ключевыми элементами этих гарантий, но особое внимание уделяет именно двусторонним договоренностям с США. Американская сторона предлагает формулу безопасности, которую Зеленский назвал аналогом пятой статьи НАТО, предусматривающей коллективную оборону. В ближайшие дни Украина ожидает прояснения деталей этого пакета гарантий.

Ранее Зеленский заявлял, что не был достигнут компромисс по вопросу украинских территорий в рамках мирного плана США.

Также глава государства ответил, на какое сотрудничество с США рассчитывает Украина.

Владимир Зеленский обстрелы перемирие инфраструктура энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации