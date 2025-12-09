Зеленський заявив про можливість енергетичного перемир'я з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна готова розглянути можливість енергетичного перемир’я. Це можливо, якщо Росія припинить обстріли української енергетичної інфраструктури.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента Новини.LIVE.

Енергетичне перемир'я з РФ

За словами голови держави, такий крок є життєво важливим для цивільного населення, яке страждає від постійних перебоїв зі світлом і теплом.

Під час розмови журналіст порушив питання відносин з НАТО та можливих розбіжностей між Києвом і Вашингтоном. Зеленський відверто визнав, що Сполучені Штати поки не готові бачити Україну членом Альянсу, і це, за його словами, "не гра, а відкрита інформація". Водночас Київ продовжує працювати над отриманням надійних гарантій безпеки від європейських партнерів.

Президент зазначив, що Україна вже знайома з ключовими елементами цих гарантій, але особливу увагу приділяє саме двостороннім домовленостям зі США. Американська сторона пропонує формулу безпеки, яку Зеленський назвав аналогом п’ятої статті НАТО, що передбачає колективну оборону. У найближчі дні Україна очікує прояснення деталей цього пакета гарантій.

Раніше Зеленський заявляв, що не було досягнуто компромісу щодо питання українських територій у межах мирного плану США.

Також глава держави відповів, на яку співпрацю зі США розраховує Україна.