Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про можливість енергетичного перемир'я з РФ

Зеленський заявив про можливість енергетичного перемир'я з РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 20:49
Зеленський заявив про можливість енергетичного перемир'я з РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна готова розглянути можливість енергетичного перемир’я. Це можливо, якщо Росія припинить обстріли української енергетичної інфраструктури.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Енергетичне перемир'я з РФ

За словами голови держави, такий крок є життєво важливим для цивільного населення, яке страждає від постійних перебоїв зі світлом і теплом.

Під час розмови журналіст порушив питання відносин з НАТО та можливих розбіжностей між Києвом і Вашингтоном. Зеленський відверто визнав, що Сполучені Штати поки не готові бачити Україну членом Альянсу, і це, за його словами, "не гра, а відкрита інформація". Водночас Київ продовжує працювати над отриманням надійних гарантій безпеки від європейських партнерів.

Президент зазначив, що Україна вже знайома з ключовими елементами цих гарантій, але особливу увагу приділяє саме двостороннім домовленостям зі США. Американська сторона пропонує формулу безпеки, яку Зеленський назвав аналогом п’ятої статті НАТО, що передбачає колективну оборону. У найближчі дні Україна очікує прояснення деталей цього пакета гарантій.

Раніше Зеленський заявляв, що не було досягнуто компромісу щодо питання українських територій у межах мирного плану США.

Також глава держави відповів, на яку співпрацю зі США розраховує Україна.

Володимир Зеленський обстріли перемир'я інфраструктура енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації