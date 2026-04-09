Вбивство українки в США: нападника визнали неспроможним до суду

Портрети Ірини Заруцької, яку вбили в США. Фото: AP

У Північній Кароліні визнали 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого, який вбив українку Ірину Заруцьку, психічно нездатним до суду у справі. Внаслідок цього він не може бути судимим або покараний державою. Стверджується, що нападник не здатний усвідомлювати перебіг процесу.

Про це повідомляє Daily Wire, передає Новини.LIVE.

Вбивцю Ірини Заруцької не можуть покарати

Брауна обстежили в Центральній регіональній лікарні. Як зазначено в судових матеріалах, у висновку від 29 грудня 2025 року його визнали непридатним до подальшої роботи.

Згідно із законодавством Північної Кароліни, підсудний повинен розуміти провадження та сприяти своєму захисту, а Браун нездатний вести справу та не може бути покараний.

Вбивство спричинило міжнародний резонанс і посилило критику політики громадської безпеки в місті.

Читайте також:

Крім того, звернули увагу на кримінальне минуле Брауна, оскільки він мав 14 попередніх арештів, зокрема за збройні пограбування та напади із застосуванням зброї. За один із таких злочинів він відбув п’ять років ув’язнення, однак у низці інших випадків уникнув тюрми.

Через два місяці після вбивства губернатор-демократ Джош Стайн підписав "Закон Ірини", ухвалений законодавцями-республіканцями, який змінює окремі елементи системи кримінального правосуддя штату. Документ скасовує деякі форми звільнення без грошової застави та посилює правила виходу підозрюваних на волю до суду у справах про насильницькі злочини.

Крім того, нападнику висунуто федеральне звинувачення у скоєнні акту насильства, який призвів до смерті, у громадському транспорті.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на New York Post, у серпні минулого року у Північній Кароліні вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку.

На вбивство реагував лідер США Дональд Трамп. За його словами, адміністрація не потерпить насильних злочинів та доведе справу до кінця. Він наголошував, що очікує смертної кари для вбивці Ірини Заруцької.

У МЗС України повідомляли, що підозрюваний має тривале кримінальне минуле. Зокрема, його неодноразово затримували за крадіжки, розбій із використанням зброї та погрози.

Також у США вшанували пам'ять Ірини Заруцької. Президент і директор Міжнародного товариства лускокрилих Гаррі Павулаан повідомив про новий мид метелика, який назвали на честь загиблої. Йдеться про Iryna's Azure (Блакить Ірини).

Крім того, у лютому Трамп згадав про Ірину Заруцьку та пообіцяв її матері домогтися справедливості. За його словами, ніхто ніколи цього не забуде.