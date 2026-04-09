Убийство украинки в США: нападавшего признали неспособным к суду

Портреты Ирины Заруцкой, которую убили в США.

В Северной Каролине признали 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, который убил украинку Ирину Заруцкую, психически неспособным к суду по делу. Вследствие этого он не может быть судимым или наказан государством. Утверждается, что нападавший не способен осознавать ход процесса.

Об этом сообщает Daily Wire, передает Новини.LIVE.

Убийцу Ирины Заруцкой не могут наказать

Брауна обследовали в Центральной региональной больнице. Как указано в судебных материалах, в заключении от 29 декабря 2025 года его признали непригодным к дальнейшей работе.

Согласно законодательству Северной Каролины, подсудимый должен понимать производство и способствовать своей защите, а Браун неспособен вести дело и не может быть наказан.

Убийство вызвало международный резонанс и усилило критику политики общественной безопасности в городе.

Кроме того, обратили внимание на криминальное прошлое Брауна, поскольку он имел 14 предыдущих арестов, в том числе за вооруженные ограбления и нападения с применением оружия. За одно из таких преступлений он отбыл пять лет заключения, однако в ряде других случаев избежал тюрьмы.

Через два месяца после убийства губернатор-демократ Джош Стайн подписал "Закон Ирины", принятый законодателями-республиканцами, который меняет отдельные элементы системы уголовного правосудия штата. Документ отменяет некоторые формы освобождения без денежного залога и ужесточает правила выхода подозреваемых на свободу до суда по делам о насильственных преступлениях.

Кроме того, нападавшему предъявлено федеральное обвинение в совершении акта насилия, приведшего к смерти, в общественном транспорте.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на New York Post, в августе прошлого года в Северной Каролине убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Впоследствии правоохранители задержали нападавшего, которым оказался 34-летний Декарлос Браун. Ему предъявили обвинения.

На убийство реагировал лидер США Дональд Трамп. По его словам, администрация не потерпит насильственных преступлений и доведет дело до конца. Он подчеркивал, что ожидает смертной казни для убийцы Ирины Заруцкой.

В МИД Украины сообщали, что подозреваемый имеет длительное криминальное прошлое. В частности, его неоднократно задерживали за кражи, разбой с использованием оружия и угрозы.

Также в США почтили память Ирины Заруцкой. Президент и директор Международного общества чешуекрылых Гарри Павулаан сообщил о новом миде бабочки, который назвали в честь погибшей. Речь идет об Iryna's Azure (Голубизна Ирины).

Кроме того, в феврале Трамп вспомнил об Ирине Заруцкой и пообещал ее матери добиться справедливости. По его словам, никто никогда этого не забудет.