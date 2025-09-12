Відео
Головна Новини дня Трамп сказав, якого покарання очікує для вбивць Заруцької й Кірка

Трамп сказав, якого покарання очікує для вбивць Заруцької й Кірка

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 15:46
Дональд Трамп вимагає смертної кари для вбивць Ірини Заруцької та Чарлі Кірка
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує найсуворішого покарання для вбивць українки Ірини Заруцької та американського політичного активіста Чарлі Кірка. Обом злочинцям загрожує смертна кара.

Про це очільник Білого дому заявив у ефірі Fox News у п'ятницю, 12 вересня.

Читайте також:

Трамп наполягає на смертній карі для вбивць Заруцької та Кірка

Американський лідер наголосив, що вважає смерть українки та активіста жахливими злочинами і тих, хто їх скоїли, мають понести найвищу відповідальність.

"У штаті Юта існує смертна кара. Губернатор рішучий щодо смертної кари у цьому випадку, і це правильно. У Північній Кароліні вона також існує, але потрібно забезпечити її виконання. Це був жахливий злочин", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 22 серпня у місті Шарлотта у Північній Кароліні було жорстоко вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку. Нападником виявився вже судимий чоловік, який має психічні порушення. Поліція вже затримала злочинця.

Прихильник Трампа Чарлі Кірк був застрелений 10 вересня в Університеті штату Юта. Як раніше повідомив американський президент, підозрюваний у нападі на активіста вже перебуває під вартою.

США смерть вбивство Дональд Трамп покарання
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
