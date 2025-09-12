Вбивство Чарлі Кірка — Трамп заявив про затримання підозрюваного

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві активіста-республіканця, засновника організації Turning Point USA і ведучого подкасту The Charlie Kirk Show Чарлі Кірка. Злочинцю може загрожувати смертна кара.

Про це американський лідер заявив у ефірі Fox News.

На запитання журналістів щодо розслідування вбивства активіста, президент США повідомив, що наразі правоохоронцям вдалося знайти підозрюваного.

"Із високою впевненістю я думаю, що він зараз під вартою. Усі молодці. Ми співпрацювали із місцевою поліцією, із губернатором. Усі чудово попрацювали. Ми починали лише з кадру, де він був, як мураха. Це було майже марно і стільки роботи було зроблено. Чи то удача, чи талан, але ми у відмінні формі", — сказав Трамп.

Втім, офіційного підтвердження цієї інформації немає. Ні ФБР, ні інші правоохоронні органи США поки не повідомляли про затримання.

Нагадаємо, Чарлі Кірка було вбито 10 вересня під час його Університету долини Юти. Активіст був відомий, як палкий прихильник Дональда Трампа.

Раніше поліція вже затримувала ймовірного організатора замаху на Кірка, однак згодом з'ясувалося, що сталася помилка і справжній вбивця втік.

Також ми писали, що ФБР оприлюднило портрет ймовірного вбивці Кірка та оголосило винагороду до 100 тисяч доларів за інформацію, що допоможе його знайти.