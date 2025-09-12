Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 15:16
Вбивство Чарлі Кірка — Трамп заявив про затримання підозрюваного
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві активіста-республіканця, засновника організації Turning Point USA і ведучого подкасту The Charlie Kirk Show Чарлі Кірка. Злочинцю може загрожувати смертна кара.

Про це американський лідер заявив у ефірі Fox News.

Реклама
Читайте також:

Вбивцю Чарлі Кірка ймовірно вже тримають під вартою

На запитання журналістів щодо розслідування вбивства активіста, президент США повідомив, що наразі правоохоронцям вдалося знайти підозрюваного.

"Із високою впевненістю я думаю, що він зараз під вартою. Усі молодці. Ми співпрацювали із місцевою поліцією, із губернатором. Усі чудово попрацювали. Ми починали лише з кадру, де він був, як мураха. Це було майже марно і стільки роботи було зроблено. Чи то удача, чи талан, але ми у відмінні формі", — сказав Трамп.

Втім, офіційного підтвердження цієї інформації немає. Ні ФБР, ні інші правоохоронні органи США поки не повідомляли про затримання.

Нагадаємо, Чарлі Кірка було вбито 10 вересня під час його Університету долини Юти. Активіст був відомий, як палкий прихильник Дональда Трампа.

Раніше поліція вже затримувала ймовірного організатора замаху на Кірка, однак згодом з'ясувалося, що сталася помилка і справжній вбивця втік.

Також ми писали, що ФБР оприлюднило портрет ймовірного вбивці Кірка та оголосило винагороду до 100 тисяч доларів за інформацію, що допоможе його знайти.

США вбивство Дональд Трамп активісти затримання
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації