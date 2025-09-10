За підозрою у стрілянині в Кірка затримали чоловіка, який не є стрільцем

За підозрою у стрілянині в Кірка затримали непричетного, — NYT
У середу, 10 вересня, поранили консервативного активіста Чарлі Кірка, який виступав в університеті Юти. Чоловік, якого затримали після стрілянини, не є стрільцем.
Як повідомило видання NYT, це з'ясували поліцейські.
Що відомо про хибне затримання
"За словами представника університету Скотта Троттера, поліція встановила, що людина, яку взяли під варту після стрілянини, насправді не є стрільцем. Раніше університет повідомляв, що підозрюваного затримано", — йдеться в повідомленні видання.
Раніше в мережі поширили відео із затриманням імовірно стрілка.
Також оприлюднили кадри з моментом евакуації Чарлі Кірка. Представник правоохоронних органів повідомив AP, що потерпілий перебуває у критичному стані.
Нагадаємо, політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA зазнавпоранення під час виступу в Юті. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що стрільця вже затримали.
Також ми повідомляли, що Трамп прокоментував замах на вбивство Чарлі Кірка. Американський лідер закликав молитися за потерпілого.
