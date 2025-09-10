Відео
Головна Новини дня За підозрою у стрілянині в Кірка затримали непричетного, — NYT

За підозрою у стрілянині в Кірка затримали непричетного, — NYT

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 23:14
За підозрою у стрілянині в Кірка затримали чоловіка, який не є стрільцем
Затримання чоловіка, якого підозрювали у стрілянині. Фото: кадр із відео

У середу, 10 вересня, поранили консервативного активіста Чарлі Кірка, який виступав в університеті Юти. Чоловік, якого затримали після стрілянини, не є стрільцем.

Як повідомило видання NYT, це з'ясували поліцейські.

Читайте також:

Що відомо про хибне затримання 

"За словами представника університету Скотта Троттера, поліція встановила, що людина, яку взяли під варту після стрілянини, насправді не є стрільцем. Раніше університет повідомляв, що підозрюваного затримано", — йдеться в повідомленні видання.

Раніше в мережі поширили відео із затриманням імовірно стрілка.

Також оприлюднили кадри з моментом евакуації Чарлі Кірка. Представник правоохоронних органів повідомив AP, що потерпілий перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA зазнавпоранення під час виступу в Юті. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що стрільця вже затримали.

Також ми повідомляли, що Трамп прокоментував замах на вбивство Чарлі Кірка. Американський лідер закликав молитися за потерпілого.

США Дональд Трамп стрілянина замах затримання
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
