По подозрению в стрельбе в Кирке задержали мужчину, который не является стрелком

По подозрению в стрельбе в Кирка задержали непричастного, — NYT
В среду, 10 сентября, ранили консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал в университете Юты. Мужчина, которого задержали после стрельбы, не является стрелком.
Как сообщило издание NYT, это выяснили полицейские.
Что известно о ложном задержании
"По словам представителя университета Скотта Троттера, полиция установила, что человек, которого взяли под стражу после стрельбы, на самом деле не является стрелком. Ранее университет сообщал, что подозреваемый задержан", — говорится в сообщении издания.
Ранее в сети распространили видео с задержанием возможного стрелка.
Также обнародовали кадры с моментом эвакуации Чарли Кирка. Представитель правоохранительных органов сообщил AP, что пострадавший находится в критическом состоянии.
Напомним, политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA получил ранение во время выступления в Юте. Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что стрелка уже задержали.
Также мы сообщали, что Трамп прокомментировал покушение на убийство Чарли Кирка. Американский лидер призвал молиться за пострадавшего.
