По подозрению в стрельбе в Кирке задержали мужчину, который не является стрелком

Задержание мужчины, которого подозревали в стрельбе. Фото: кадр из видео

В среду, 10 сентября, ранили консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал в университете Юты. Мужчина, которого задержали после стрельбы, не является стрелком.

Как сообщило издание NYT, это выяснили полицейские.

Что известно о ложном задержании

"По словам представителя университета Скотта Троттера, полиция установила, что человек, которого взяли под стражу после стрельбы, на самом деле не является стрелком. Ранее университет сообщал, что подозреваемый задержан", — говорится в сообщении издания.

Ранее в сети распространили видео с задержанием возможного стрелка.

Также обнародовали кадры с моментом эвакуации Чарли Кирка. Представитель правоохранительных органов сообщил AP, что пострадавший находится в критическом состоянии.

Напомним, политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA получил ранение во время выступления в Юте. Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что стрелка уже задержали.

Также мы сообщали, что Трамп прокомментировал покушение на убийство Чарли Кирка. Американский лидер призвал молиться за пострадавшего.