В Чарли Кирка стреляли 10 сентября - заявление Трампа

Срочная новость

Президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение на американского консервативного политического активиста и его союзника Чарли Кирка. Он призвал молиться за Кирка.

Об этом он написал в собственной соцсети Truth.

Реклама

Читайте также:

"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Замечательный парень от начала до конца. Благослови его Боже", — написал он.

Новость дополняется