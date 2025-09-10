В Чарли Кирка стреляли 10 сентября - заявление Трампа

Покушение на Чарли Кирка — реакция Трампа
Дата публикации 10 сентября 2025 22:18
Президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение на американского консервативного политического активиста и его союзника Чарли Кирка. Он призвал молиться за Кирка.
Об этом он написал в собственной соцсети Truth.
"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Замечательный парень от начала до конца. Благослови его Боже", — написал он.
