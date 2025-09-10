У Чарлі Кірка стріляли 10 вересня - заява Трампа

Замах на Чарлі Кірка — реакція Трампа
Президент США Дональд Трамп відреагував на замах на американського політичного активіста Чарлі Кірка. Він закликав молитися за Кірка.
Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth у середу, 10 вересня.
Реакція на постріл у Кірка
"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, в якого стріляли. Чудовий хлопець від початку до кінця. Благослови його Боже", — написав Трамп.
Окрім Трампа, заклики молитися за життя Кірка опублікували віцепрезидент США Джей Ді Венс та ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху.
"Помоліться за Чарлі Кірка, справді хорошого хлопця та молодого батька. Наразі Кірк з пораненням у шию перебуває в шпиталі, його стан невідомий", — написав Джей Ді Венс.
Нетаньяху зробив короткий допис.
"Моліться за Чарлі Кірка", — написав він.
Нагадаємо, що постріл стався коли Кірк виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Кірк є палким прихильником президента Дональда Трампа.
Додамо, що нещодавно у Львові вбили Андрія Парубія.
