Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Замах на Чарлі Кірка — реакція Трампа

Замах на Чарлі Кірка — реакція Трампа

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 22:18
У Чарлі Кірка стріляли 10 вересня - заява Трампа
Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп відреагував на замах на американського політичного активіста Чарлі Кірка. Він закликав молитися за Кірка.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth у середу, 10 вересня.

Реклама
Читайте також:
скрін
Допис Трампа. Фото: скриншот

Реакція на постріл у Кірка

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, в якого стріляли. Чудовий хлопець від початку до кінця. Благослови його Боже", — написав Трамп.

Окрім Трампа, заклики молитися за життя Кірка опублікували віцепрезидент США Джей Ді Венс та ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху.

"Помоліться за Чарлі Кірка, справді хорошого хлопця та молодого батька. Наразі Кірк з пораненням у шию перебуває в шпиталі, його стан невідомий", — написав Джей Ді Венс.

скрін
Допис Джей Ді Венса. Фото: скриншот

Нетаньяху зробив короткий допис.

"Моліться за Чарлі Кірка", — написав він.

скрін
Допис Біньяміна Нетаньяху. Фото: скриншот

Нагадаємо, що постріл стався коли Кірк виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Кірк є палким прихильником президента Дональда Трампа.

Додамо, що нещодавно у Львові вбили Андрія Парубія.

США Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп стрілянина замах
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації