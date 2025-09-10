У Чарлі Кірка стріляли 10 вересня - заява Трампа

Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп відреагував на замах на американського політичного активіста Чарлі Кірка. Він закликав молитися за Кірка.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth у середу, 10 вересня.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Реакція на постріл у Кірка

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, в якого стріляли. Чудовий хлопець від початку до кінця. Благослови його Боже", — написав Трамп.

Окрім Трампа, заклики молитися за життя Кірка опублікували віцепрезидент США Джей Ді Венс та ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху.

"Помоліться за Чарлі Кірка, справді хорошого хлопця та молодого батька. Наразі Кірк з пораненням у шию перебуває в шпиталі, його стан невідомий", — написав Джей Ді Венс.

Допис Джей Ді Венса. Фото: скриншот

Нетаньяху зробив короткий допис.

"Моліться за Чарлі Кірка", — написав він.

Допис Біньяміна Нетаньяху. Фото: скриншот

Нагадаємо, що постріл стався коли Кірк виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Кірк є палким прихильником президента Дональда Трампа.

