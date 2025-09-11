Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пошук вбивці Кірка — ФБР оголосило винагороду

Пошук вбивці Кірка — ФБР оголосило винагороду

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 21:09
Вбивство Кірка - ФБР обіцяло 100 тис. доларів за вбивцю
Чарлі Кірк. Фото: Associated Press

Федеральне бюро розслідувань оголосило винагороду за інформацію про вбивцю американського політичного блогера Чарлі Кірка. Обіцяють виплатити до 100 тисяч доларів.

Про це йдеться на сторінці FBR у соцмережі X у четвер, 11 вересня.

Реклама
Читайте також:
скрін
Допис ФБР. Фото: скриншот

Заява ФБР

"ФБР пропонує винагороду до 100 тисяч доларів за інформацію, яка призведе до встановлення особи та арешту особи (осіб), відповідальної за вбивство Чарлі Кірка 10 вересня 2025 року в Університеті долини Юти в Оремі, штат Юта", — йдеться в повідомленні.

Неподалік місця вбивства знайдено гвинтівку 

Тим часом The New York Post опублікувала фото гвинтівки, знайденої в лісі неподалік місця вбивства.

Попередньо встановлено, що це стара модель Mauser калібру 30-06. Такі гвинтівки під час Другої світової використовувалися німецькою армією та імпортувалися до США у великій кількості після війни.

Нагадаємо, що у Кірка стріляли, коли він виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Зазначимо, що він є палким прихильником президента Дональда Трампа.

Поліція раніше помилкового затримала не ту людину за підозрою у замаху на Чарлі Кірка. На той час Кірк ще був живий. 

США вбивство ФБР гроші вбивця
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації