Вбивство Кірка - ФБР обіцяло 100 тис. доларів за вбивцю

Чарлі Кірк. Фото: Associated Press

Федеральне бюро розслідувань оголосило винагороду за інформацію про вбивцю американського політичного блогера Чарлі Кірка. Обіцяють виплатити до 100 тисяч доларів.

Про це йдеться на сторінці FBR у соцмережі X у четвер, 11 вересня.

Допис ФБР. Фото: скриншот

Заява ФБР

"ФБР пропонує винагороду до 100 тисяч доларів за інформацію, яка призведе до встановлення особи та арешту особи (осіб), відповідальної за вбивство Чарлі Кірка 10 вересня 2025 року в Університеті долини Юти в Оремі, штат Юта", — йдеться в повідомленні.

Неподалік місця вбивства знайдено гвинтівку

Тим часом The New York Post опублікувала фото гвинтівки, знайденої в лісі неподалік місця вбивства.

Попередньо встановлено, що це стара модель Mauser калібру 30-06. Такі гвинтівки під час Другої світової використовувалися німецькою армією та імпортувалися до США у великій кількості після війни.

Нагадаємо, що у Кірка стріляли, коли він виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Зазначимо, що він є палким прихильником президента Дональда Трампа.

Поліція раніше помилкового затримала не ту людину за підозрою у замаху на Чарлі Кірка. На той час Кірк ще був живий.