Вбивство Кірка - з’явилося фото ймовірного вбивці

Поліція показала фото ймовірного вбивці Кірка і зробила заяву
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) опублікувало фото ймовірного вбивці американського політичного блогера Чарлі Кірка. Правоохоронці просять громадськість допомогти встановити особистість чоловіка.
Про це йдеться на сторінці ФБР у соцмережі X у четвер, 11 вересня.
Заява ФБР
"Ми просимо громадськість допомогти встановити особу, яка цікавить нас у зв'язку зі смертельним застреленням Чарлі Кірка в Університеті долини Юта", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що поліція раніше помилкового затримала не ту людину за підозрою у замаху на Чарлі Кірка. На той час Кірк ще був живий.
Постріл стався, коли Кірк виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Зазначимо, що він є палким прихильником президента Дональда Трампа.
