Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Поліція показала фото ймовірного вбивці Кірка і зробила заяву

Поліція показала фото ймовірного вбивці Кірка і зробила заяву

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 19:11
Вбивство Кірка - з’явилося фото ймовірного вбивці
Чарлі Кірк. Фото: Valuewalk

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) опублікувало фото ймовірного вбивці американського політичного блогера Чарлі Кірка. Правоохоронці просять громадськість допомогти встановити особистість чоловіка.

Про це йдеться на сторінці ФБР у соцмережі X у четвер, 11 вересня.

Реклама
Читайте також:

Заява ФБР

"Ми просимо громадськість допомогти встановити особу, яка цікавить нас у зв'язку зі смертельним застреленням Чарлі Кірка в Університеті долини Юта", — йдеться в повідомленні.

скрін
Допис ФБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, що поліція раніше помилкового затримала не ту людину за підозрою у замаху на Чарлі Кірка. На той час Кірк ще був живий. 

Постріл стався, коли Кірк виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Зазначимо, що він є палким прихильником президента Дональда Трампа.

США вбивство ФБР розшук вбивця
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації