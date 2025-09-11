Вбивство Кірка - з’явилося фото ймовірного вбивці

Чарлі Кірк. Фото: Valuewalk

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) опублікувало фото ймовірного вбивці американського політичного блогера Чарлі Кірка. Правоохоронці просять громадськість допомогти встановити особистість чоловіка.

Про це йдеться на сторінці ФБР у соцмережі X у четвер, 11 вересня.

Заява ФБР

"Ми просимо громадськість допомогти встановити особу, яка цікавить нас у зв'язку зі смертельним застреленням Чарлі Кірка в Університеті долини Юта", — йдеться в повідомленні.

Допис ФБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, що поліція раніше помилкового затримала не ту людину за підозрою у замаху на Чарлі Кірка. На той час Кірк ще був живий.

Постріл стався, коли Кірк виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Зазначимо, що він є палким прихильником президента Дональда Трампа.