Убийство Кирка - появилось фото предполагаемого убийцы

Чарли Кирк. Фото: Valuewalk

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало фото предполагаемого убийцы американского политического блогера Чарли Кирка. Правоохранители просят общественность помочь установить личность мужчины.

Об этом говорится на странице ФБР в соцсети X в четверг, 11 сентября.

Заявление ФБР

"Мы просим общественность помочь установить личность, которая интересует нас в связи со смертельным застрелением Чарли Кирка в Университете долины Юта", — говорится в сообщении.

Допис ФБР. Фото: скриншот

Напомним, что полиция ранее ошибочного задержала не того человека по подозрению в покушении на Чарли Кирка. На то время Кирк еще был жив.

Выстрел произошел, когда Кирк выступал и сидел под палаткой во дворе Университета долины Юты. Отметим, что он является ярым сторонником президента Дональда Трампа.