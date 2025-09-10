Дональд Трамп підтвердив смерть політичного блогера Чарлі Кірка

Чарлі Кірк на виступі у Юті до моменту пострілу в нього. Фото: Desert News

Відомий американський політичний блогер Чарлі Кірк помер в результаті замаху невідомої особи. Президент США Дональд Трамп підтвердив це особисто.

Про це Трамп 10 вересня написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що саме повідомив Трамп про смерть Кірка

Повідомлення Трампа про смерть Кірка. Фото: Скриншот

Президент США зазначив, що Чарлі Кірк був великим і навіть легендарним.

"Ніхто не розумів і не співпереживав молоді у Сполучених Штатах Америки краще за Чарлі. Його любили й захоплювалися всі, особливо я, і тепер його більше немає з нами", — написав Трамп.

Лідер США заявив, що він разом з Меланією Трамп висловлюють співчуття дружині Чарлі Кірка та його родині.

Раніше повідомлялось, що медикам вдалось стабілізувати стан пораненого під час виступу у штаті Юта блогера Чарлі Кірка. В нього стріляли під час виступу на території університету.

Також ми інформували, що поліція помилкового затримала не ту людину за підозрою у замаху на Чарлі Кірка. Раніше в мережі поширили відео із затриманням імовірно стрілка.