Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп підтвердив, що Чарлі Кірк помер — що сказав лідер США

Трамп підтвердив, що Чарлі Кірк помер — що сказав лідер США

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 23:50
Дональд Трамп підтвердив смерть політичного блогера Чарлі Кірка
Чарлі Кірк на виступі у Юті до моменту пострілу в нього. Фото: Desert News

Відомий американський політичний блогер Чарлі Кірк помер в результаті замаху невідомої особи. Президент США Дональд Трамп підтвердив це особисто.

Про це Трамп 10 вересня написав у своїй соцмережі Truth Social.

Реклама
Читайте також:

Що саме повідомив Трамп про смерть Кірка

Трамп підтвердив, що Чарлі Кірк помер — що сказав лідер США - фото 1
Повідомлення Трампа про смерть Кірка. Фото: Скриншот

Президент США зазначив, що Чарлі Кірк був великим і навіть легендарним.

"Ніхто не розумів і не співпереживав молоді у Сполучених Штатах Америки краще за Чарлі. Його любили й захоплювалися всі, особливо я, і тепер його більше немає з нами", — написав Трамп.

Лідер США заявив, що він разом з Меланією Трамп висловлюють співчуття дружині Чарлі Кірка та його родині.

Раніше повідомлялось, що медикам вдалось стабілізувати стан пораненого під час виступу у штаті Юта блогера Чарлі Кірка. В нього стріляли під час виступу на території університету. 

Також ми інформували, що поліція помилкового затримала не ту людину за підозрою у замаху на Чарлі Кірка. Раніше в мережі поширили відео із затриманням імовірно стрілка.

США вбивство Дональд Трамп блогери замах політики
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації