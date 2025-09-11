Убийство Кирка - ФБР обещало 100 тыс. долларов за убийцу

Поиск убийцы Кирка — ФБР объявило вознаграждение
Федеральное бюро расследований объявило вознаграждение за информацию об убийце американского политического блогера Чарли Кирка. Обещают выплатить до 100 тысяч долларов.
Об этом говорится на странице FBR в соцсети X в четверг, 11 сентября.
Заявление ФБР
"ФБР предлагает вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к установлению личности и аресту лица (лиц), ответственного за убийство Чарли Кирка 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты в Ореме, штат Юта", — говорится в сообщении.
Неподалеку от места убийства найдена винтовка
Тем временем The New York Post опубликовала фото винтовки, найденной в лесу неподалеку от места убийства.
Предварительно установлено, что это старая модель Mauser калибра 30-06. Такие винтовки во время Второй мировой использовались немецкой армией и импортировались в США в большом количестве после войны.
Напомним, что в Кирка стреляли, когда он выступал и сидел под палаткой во дворе Университета долины Юты. Отметим, что он является ярым сторонником президента Дональда Трампа.
Полиция ранее ошибочного задержала не того человека по подозрению в покушении на Чарли Кирка. На то время Кирк еще был жив.
