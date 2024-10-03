Рош га-Шана в Умані — укриття для хасидів переробили в їдальню

Хасиди під час Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У другий день святкування Рош га-Шана в Умані у Черкаській області лунало три повітряні тривоги. Укриття одного із хостелів, куди повинні спускатись хасиди, переробили в їдальню.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE, який перебував на місці подій.

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Укриття для хасидів в Умані

Кореспондент Новини.LIVE завітав до укриття уманського хостелу "Бабушка", який розташовується найближче до могили духовного наставника хасидів рабі Нахмана.

Їдальня в укритті хасидів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повідомляється, що у приміщенні створені спеціальні місця, де можна пересидіти тривоги, облаштована їдальня та зони для відпочинку. Також паломники можуть знайти там смаколики та напої, серед яких вино, пиво та енергетики, хоча, як відомо, алкоголь у зоні паломництва заборонений.

Місце для відпочинку в укритті в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Загалом укриття має новий ремонт та вирізняється просторими коридорами і стильним інтер’єром.

Укриття для хасидів в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Важливо зазначити, що всі позначки в укритті виконані на івриті, українських приміток немає.

Нагадаємо, 2 жовтня в Умані розпочалося святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, яке триватиме до 4 жовтня. Яка атмосфера була у місті у перший день святкувань можна подивитися у фоторепортажі від Новини.LIVE.

Цьогоріч місцева влада Умані очікує надходження 17 млн гривень до міського бюджету від хасидів. Проте хасиди, які приїхали на Рош га-Шана залишають після себе значну кількість сміття.

"Некультурний народ: де їдять, там і кидають", — поскаржився комунальник.

Ми також писали про те, яке житло знімають хасиди в Умані і скільки готові платити. Загалом орендувати квартиру у цей період коштує до 400 доларів, вартість таксі сягає 50 доларів.