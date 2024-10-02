Хасиди в Умані — скільки паломників приїхало в місто

В мерії Умані назвали кількість хасидів, які прибули до міста
Станом на зараз в Умань приїхало близько 31 тисячі хасидів для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. У місті тривають відповідні безпекові заходи.
Про це повідомив замісник міського голови Умані Олег Ганіч в коментарі Новини.LIVE.
Скільки хасидів прибуло до Умані
Ганіч розповів, що вже 31 тисяча хасидів прибула в Умань, серед них — п'ять тисяч дітей. За його словами, минулого року в місті було понад 35 тисяч паломників.
"Усі заходи безпеки тривають такі ж, як і торік. Новина — встановлення інтроскопів, де кожен паломник, який прибуває, проходить контроль. Поліція бачить усе, що вони провозять. Усе заборонене викидається та ліквідується відповідно", — повідомив заступник міського голови.
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Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
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Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
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Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
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Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
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Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
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Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
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Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Крім того, Ганіч сказав, що наразі не знає, чи виділяв Ізраїль якусь допомогу місту на час Рош га-Шанга. Водночас Умань на утримання зони паломництва на Рош га-Шанг витрачає близько 2 мільйонів гривень.
Також він додав, що хасиди справді смітять на вулицях. Однак комунальні служби слідкують за порядком у цілодобовому режимі — прибирають по вісім разів на добу, а під час комендантської години вичищають всю територію дочиста.
Що таке Рош га-Шана
Рош га-Шана — це новий рік в єврейському календарі. У це свято починається перший місяць року тишрей. Його дата постійно зміщується, оскільки юдеї живуть за місячним календарем. Але всі урочистості завжди настають в молодик.
За віруваннями юдеїв, у Рош га-Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. Тож з початком нового року починаються десять днів каяття, протягом яких віряни сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджене на десятий день.
Популярні традиції свята
Під час святкування Рош га-Шана в хасидів є кілька традицій, зокрема:
- сурмити в баранячий ріг (шофар);
- співати гімни і пісенні молитви;
- ставити на святкову трапезу солодкі продукти — булочки, мед, різні фрукти (фініки, гранат, інжир), млинці;
- у ці дні не можна працювати, лише молитися та відпочивати;
- заборонено подавати до столу гіркі та кислі страви, щоб у житті не було гіркоти.
Нагадаємо, стало відомо скільки в Умані заробляють на хасидах під час святкування. Також відомо, що у місті різко піднялися ціни на оренду житла — здають навіть брудні приміщення.
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