Хасиды в Умани — сколько паломников приехало в город

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на сейчас в Умань приехало около 31 тысячи хасидов для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана. В городе продолжаются соответствующие меры безопасности.

Об этом сообщил заместитель мэра Умани Олег Ганич в комментарии Новини.LIVE.

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Ганич рассказал, что уже 31 тысяча хасидов прибыла в Умань, среди них пять — тысяч детей. По его словам, в прошлом году в городе насчитывалось более 35 тысяч паломников.

"Все меры безопасности продолжаются такие же, как и в прошлом году. Новость — установка интроскопов, где каждый прибывающий паломник проходит контроль. Полиция видит все, что они провозят. Все запрещенное выбрасывается и ликвидируется соответственно", — сообщил заместитель городского головы.

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE 1/7 ​ 7

Кроме того, Ганич сказал, что пока не знает, выделял ли Израиль какую-либо помощь городу во время Рош га-Шанга. В то же время, Умань на содержание зоны паломничества на Рош га-Шанг тратит около 2 миллионов гривен.

Также он добавил, что хасиды действительно сорят на улицах. Однако коммунальные службы следят за порядком в круглосуточном режиме — убирают по восемь раз в сутки, а во время комендантского часа вычищают всю территорию подчистую.

Что такое Рош га-Шана

Рош га-Шана — это новый год в еврейском календаре. В этот праздник начинается первый месяц года тишрей. Его дата постоянно смещается, поскольку иудеи живут по лунному календарю. Но все торжества всегда наступают в новолуние.

По верованиям иудеев, в Рош га-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательно и в течение следующих десяти дней может быть изменено. Так что с началом нового года начинаются десять дней раскаяния, в течение которых верующие надеются получить благоприятное решение, которое будет окончательно утверждено на десятый день.

Популярные традиции праздника

Во время празднования Рош га-Шана у хасидов есть несколько традиций, в частности:

трубить в бараний рог (шофар);

петь гимны и песенные молитвы;

ставить на праздничную трапезу сладкие продукты — булочки, мед, разные фрукты (финики, гранат, инжир), блины;

в эти дни нельзя работать, только молиться и отдыхать;

запрещается подавать на стол горькие и кислые блюда, чтобы в жизни не было горечи.

Напомним, стало известно, сколько в Умани зарабатывают на хасидах во время празднования. Также известно, что в городе резко поднялись цены на аренду жилья — сдают даже грязные помещения.