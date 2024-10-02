Хасиды в Умани — сколько паломников приехало в город

В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город
По состоянию на сейчас в Умань приехало около 31 тысячи хасидов для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана. В городе продолжаются соответствующие меры безопасности.
Об этом сообщил заместитель мэра Умани Олег Ганич в комментарии Новини.LIVE.
Сколько хасидов прибыло в Умань
Ганич рассказал, что уже 31 тысяча хасидов прибыла в Умань, среди них пять — тысяч детей. По его словам, в прошлом году в городе насчитывалось более 35 тысяч паломников.
"Все меры безопасности продолжаются такие же, как и в прошлом году. Новость — установка интроскопов, где каждый прибывающий паломник проходит контроль. Полиция видит все, что они провозят. Все запрещенное выбрасывается и ликвидируется соответственно", — сообщил заместитель городского головы.
-
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
-
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
-
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
-
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
-
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
-
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
-
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Кроме того, Ганич сказал, что пока не знает, выделял ли Израиль какую-либо помощь городу во время Рош га-Шанга. В то же время, Умань на содержание зоны паломничества на Рош га-Шанг тратит около 2 миллионов гривен.
Также он добавил, что хасиды действительно сорят на улицах. Однако коммунальные службы следят за порядком в круглосуточном режиме — убирают по восемь раз в сутки, а во время комендантского часа вычищают всю территорию подчистую.
Что такое Рош га-Шана
Рош га-Шана — это новый год в еврейском календаре. В этот праздник начинается первый месяц года тишрей. Его дата постоянно смещается, поскольку иудеи живут по лунному календарю. Но все торжества всегда наступают в новолуние.
По верованиям иудеев, в Рош га-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательно и в течение следующих десяти дней может быть изменено. Так что с началом нового года начинаются десять дней раскаяния, в течение которых верующие надеются получить благоприятное решение, которое будет окончательно утверждено на десятый день.
Популярные традиции праздника
Во время празднования Рош га-Шана у хасидов есть несколько традиций, в частности:
- трубить в бараний рог (шофар);
- петь гимны и песенные молитвы;
- ставить на праздничную трапезу сладкие продукты — булочки, мед, разные фрукты (финики, гранат, инжир), блины;
- в эти дни нельзя работать, только молиться и отдыхать;
- запрещается подавать на стол горькие и кислые блюда, чтобы в жизни не было горечи.
Напомним, стало известно, сколько в Умани зарабатывают на хасидах во время празднования. Также известно, что в городе резко поднялись цены на аренду жилья — сдают даже грязные помещения.
Читайте Новини.LIVE!