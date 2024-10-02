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В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город

2 октября 2024 15:03
Карина Приходько - Редактор
Хасиды в Умани — сколько паломников приехало в город
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

По состоянию на сейчас в Умань приехало около 31 тысячи хасидов для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана. В городе продолжаются соответствующие меры безопасности.

Об этом сообщил заместитель мэра Умани Олег Ганич в комментарии Новини.LIVE.

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Сколько хасидов прибыло в Умань

Ганич рассказал, что уже 31 тысяча хасидов прибыла в Умань, среди них пять — тысяч детей. По его словам, в прошлом году в городе насчитывалось более 35 тысяч паломников.

"Все меры безопасности продолжаются такие же, как и в прошлом году. Новость — установка интроскопов, где каждый прибывающий паломник проходит контроль. Полиция видит все, что они провозят. Все запрещенное выбрасывается и ликвидируется соответственно", — сообщил заместитель городского головы.

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    Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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    Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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    Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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    Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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    Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город - фото 7
    Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Кроме того, Ганич сказал, что пока не знает, выделял ли Израиль какую-либо помощь городу во время Рош га-Шанга. В то же время, Умань на содержание зоны паломничества на Рош га-Шанг тратит около 2 миллионов гривен.

Также он добавил, что хасиды действительно сорят на улицах. Однако коммунальные службы следят за порядком в круглосуточном режиме — убирают по восемь раз в сутки, а во время комендантского часа вычищают всю территорию подчистую.

Что такое Рош га-Шана

Рош га-Шана — это новый год в еврейском календаре. В этот праздник начинается первый месяц года тишрей. Его дата постоянно смещается, поскольку иудеи живут по лунному календарю. Но все торжества всегда наступают в новолуние.

По верованиям иудеев, в Рош га-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательно и в течение следующих десяти дней может быть изменено. Так что с началом нового года начинаются десять дней раскаяния, в течение которых верующие надеются получить благоприятное решение, которое будет окончательно утверждено на десятый день.

Популярные традиции праздника

Во время празднования Рош га-Шана у хасидов есть несколько традиций, в частности:

  • трубить в бараний рог (шофар);
  • петь гимны и песенные молитвы;
  • ставить на праздничную трапезу сладкие продукты — булочки, мед, разные фрукты (финики, гранат, инжир), блины;
  • в эти дни нельзя работать, только молиться и отдыхать;
  • запрещается подавать на стол горькие и кислые блюда, чтобы в жизни не было горечи.

Напомним, стало известно, сколько в Умани зарабатывают на хасидах во время празднования. Также известно, что в городе резко поднялись цены на аренду жилья — сдают даже грязные помещения.

праздники Украина паломники Рош ха-Шана Умань хасиды

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