Комунальникам в Умані доводиться працювати по 11 годин через сміття після святкування Рош га-Шана

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Умані триває святкування Рош га-Шана. Хасиди залишають після себе велику кількість сміття, яку доводиться прибирати комунальникам.

Один з них розповів для Новини.LIVE про свою роботу під час святкування єврейського Нового року у четвер, 3 жовтня.

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Сміття після хасидів в Умані

"Некультурний народ: де їдять, там і кидають", — каже комунальник.

За його словами, робота в зоні паломництва триває 10-11 годин

Для хасидів також встановили спеціальні ятки, де вони можуть безкоштовно отримати молоко, каву, чай та печиво. Це додає роботи прибиральникам, адже паперовий посуд часто залишається на землі.

Нагадаємо, кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має зона паломництва.

Також святкування супроводжуються яскравими танцями та піснями, проте хасиди залишають після себе значну кількість сміття.