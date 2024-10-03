Фоторепортаж святкувань хасидів в Умані — другий день Рош га-Шана

Другий день святкування Рош га-Шана в Умані — фоторепортаж
В Умані триває другий день святкувань хасидами свята Рош га-Шана. У місті лунає музика, люди співають, танцюють, моляться та не соромляться святкувати юдейським новий рік. Тим часом комунальники міста поділилися журналістові своїми враженнями від гостів.
На місці події побували кореспонденти Новини.LIVE
Другий день Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана у самому розпалі. У центрі вулиці зібралося чимало хасидів біля синагоги, де вони проводять традиційний молебень після святкування юдейського нового року.
Цікаво, що сьогодні, 3 жовтня, оголосили повітряну тривогу, проте паломники не надто панікували та не поспішали до укриттів.
У місті тим часом вже збираються купи сміття, які не встигають прибирати комунальники.
"Некультурний народ: де їдять, там і кидають", — критикує уманський комунальник і розповів, що його робота в зоні паломництва триває 10-11 годин.
Для хасидів також облаштували спеціальні ятки, де вони можуть безкоштовно пригоститися молоком, кавою, чаєм та печивом. Прибиральникам від цього ще додається роботи, бо весь паперовий посуд тоді опиняється на землі.
По місту патрулюють медики та поліція. Речник поліції Ізраїлю Міхаел Зінгерман розповів, що патрулює спільно з українськими колегами. Також залучені міграційні служби, які надають необхідну допомогу. Також в складі делегації працює криміналіст, щоб допомагати міграційній службі та поліції за потреби.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки приблизно може заробити громада Умані на приїзді хасидів в місто. Також журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн побував "в гостях" у паломників на квартирі, яку вони орендували на час святкувань, та показав, які умови їм пропонують за сотні доларів на добу з людини.
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