Фоторепортаж святкувань хасидів в Умані — другий день Рош га-Шана

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Умані триває другий день святкувань хасидами свята Рош га-Шана. У місті лунає музика, люди співають, танцюють, моляться та не соромляться святкувати юдейським новий рік. Тим часом комунальники міста поділилися журналістові своїми враженнями від гостів.

На місці події побували кореспонденти Новини.LIVE

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Святкування Рош га-Шана у самому розпалі. У центрі вулиці зібралося чимало хасидів біля синагоги, де вони проводять традиційний молебень після святкування юдейського нового року.

Хасиди святкують юдейський новий рік в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Діти хасидів в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Цікаво, що сьогодні, 3 жовтня, оголосили повітряну тривогу, проте паломники не надто панікували та не поспішали до укриттів.

Паломник в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У місті тим часом вже збираються купи сміття, які не встигають прибирати комунальники.

"Некультурний народ: де їдять, там і кидають", — критикує уманський комунальник і розповів, що його робота в зоні паломництва триває 10-11 годин.

Паломники в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Хасиди гуляють по центральній вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для хасидів також облаштували спеціальні ятки, де вони можуть безкоштовно пригоститися молоком, кавою, чаєм та печивом. Прибиральникам від цього ще додається роботи, бо весь паперовий посуд тоді опиняється на землі.

Хасид молиться в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Паломник в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди повертаються з молебня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

По місту патрулюють медики та поліція. Речник поліції Ізраїлю Міхаел Зінгерман розповів, що патрулює спільно з українськими колегами. Також залучені міграційні служби, які надають необхідну допомогу. Також в складі делегації працює криміналіст, щоб допомагати міграційній службі та поліції за потреби.

Патрулювання на вулицях Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Паломник молиться в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки приблизно може заробити громада Умані на приїзді хасидів в місто. Також журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн побував "в гостях" у паломників на квартирі, яку вони орендували на час святкувань, та показав, які умови їм пропонують за сотні доларів на добу з людини.