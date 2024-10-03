Фоторепортаж празднований хасидов в Умани — второй день Рош га-Шана

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Умани проходит второй день празднований хасидами праздника Рош ха-Шана. В городе раздается музыка, люди поют, танцуют, молятся и не стесняются праздновать иудейским новый год. Тем временем коммунальщики города поделились журналисту своими впечатлениями от гостей.

На месте происшествия побывали корреспонденты Новини.LIVE

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Празднование Рош ха-Шана в самом разгаре. В центре улицы собралось немало хасидов возле синагоги, где они совершают традиционный молебен после празднования иудейского нового года.

Хасиды празднуют иудейский новый год в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дети хасидов в городе Умань. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Интересно, что сегодня, 3 октября, объявили воздушную тревогу, однако паломники не слишком паниковали и не спешили в укрытия.

Паломник в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В городе тем временем уже собираются груды мусора, которые не успевают убирать коммунальщики.

"Некультурный народ: где едят, там и бросают", — критикует уманский коммунальщик и рассказал, что его работа в зоне паломничества длится 10-11 часов.

Паломники в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Хасиды гуляют по центральной улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для хасидов также обустроили специальные лотки, где они могут бесплатно угоститься молоком, кофе, чаем и печеньем. Уборщикам от этого еще прибавляется работа, потому что вся бумажная посуда тогда оказывается на земле.

Хасид молится в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Паломник в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди возвращаются с молебна. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По городу патрулируют медики и полиция. Спикер полиции Израиля Михаэл Зингерман рассказал, что патрулирует совместно с украинскими коллегами. Также привлечены миграционные службы, оказывающие необходимую помощь. Также в составе делегации работает криминалист, чтобы помогать миграционной службе и полиции при необходимости.

Патрулирование на улицах Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Паломник молится в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, недавно стало известно, сколько приблизительно может заработать община Умани на приезде хасидов в город. Также журналист Новини.LIVE Александр Саюн побывал "в гостях" у паломников на квартире, которую они арендовали на время празднований, и показал, какие условия им предлагают за сотни долларов в сутки с человека.