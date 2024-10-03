Святкування Рош га-Шана в Умані — що наразі відбувається на центральній площі

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Святкування Рош га-Шана в Умані цього року розпочалося 2 жовтня та триватиме до 4 жовтня. Наразі у місті перебуває велика кількість хасидів.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має зона паломництва.

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Зона паломництва в Умані

На центральній вулиці наразі збираються багато хасидів, адже там їхня синагога. Сьогодні у них був традиційний молебень після святкування єврейського Нового року.

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато з них, коли бачать журналістів, постійно кажуть: "Слава Україні!".

За словами кореспондента, хасиди дуже багато курять. Йдеться як про дорослих, так і малих. Також є випадки, коли діти курять електронні сигарети, а ніхто не робить їм зауваження.

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для них облаштували магазини, точки з їжею та напоями, а також безкоштовні зони для миття рук, однак їх швидко засмітили.

Нагадаємо, мешканці Умані виявили притаманну українцям гостинність та підготували місця для ночівлі, щоб паломники мали змогу відпочити після насиченого дня.

Також святкування супроводжуються яскравими танцями та піснями, проте хасиди залишають після себе значну кількість сміття.