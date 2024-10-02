Рош га-Шана в Умані — хасиди залишили гори сміття

Залишки їжі, які залишають хасиди після святкувань Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Умані підходить до завершення перший день Рош га-Шана. Святкування супроводжуються яскравими танцями та піснями, проте залишають після себе значну кількість сміття.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE, який перебуває на місці подій.

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Протягом 2-4 жовтня в Умані відзначатимуть юдейський Новий рік Рош га-Шана. У перший же день до міста приїхали близько 31 тисячі паломників.

Хасиди, які приїхали в Умань на святкування Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Святкування хасидів у повному розпалі, проте наслідки теж відчутні. Вулиці міста засмічені одноразовими стаканчиками, їжею, приладами та серветками, які хасиди залишають по всій території паломництва.

Сміття, яке залишили після себе хасиди. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Незважаючи на цілодобову роботу комунальних служб, прибрати за таким великим скупченням людей виявляється надзвичайно складно.

Сміття на території паломництва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Не обходиться і без цікавих моментів: один із хасидів узяв мікрофон у кореспондента, щоб висловити бажання стати популярним.

Зауважимо, для підтримки порядку на місці святкувань чергують правоохоронці, працівники ДСНС та медики.

Ми повідомляли, що продавці на території паломництва в Умані скаржаться на зменшення кількості хасидів, що приїхали на святкування Рош га-Шана цього року.

Проте ціни у місті все ж залишаються високими. Загалом цьогоріч Умань очікує надходження 17 млн гривень до міського бюджету від хасидів.

Як проходить перший день святкування Рош га-Шана можна подивитися у фоторепортажі від кореспондентів Новини.LIVE.