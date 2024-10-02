Рош га-Шана в Умані — хасиди залишили гори сміття

Умань потопає у смітті під кінець першого дня святкувань Рош га-Шана — відео
В Умані підходить до завершення перший день Рош га-Шана. Святкування супроводжуються яскравими танцями та піснями, проте залишають після себе значну кількість сміття.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE, який перебуває на місці подій.
В Умані тривають святкування Рош га-Шана
Протягом 2-4 жовтня в Умані відзначатимуть юдейський Новий рік Рош га-Шана. У перший же день до міста приїхали близько 31 тисячі паломників.
Святкування хасидів у повному розпалі, проте наслідки теж відчутні. Вулиці міста засмічені одноразовими стаканчиками, їжею, приладами та серветками, які хасиди залишають по всій території паломництва.
Незважаючи на цілодобову роботу комунальних служб, прибрати за таким великим скупченням людей виявляється надзвичайно складно.
Не обходиться і без цікавих моментів: один із хасидів узяв мікрофон у кореспондента, щоб висловити бажання стати популярним.
Зауважимо, для підтримки порядку на місці святкувань чергують правоохоронці, працівники ДСНС та медики.
Ми повідомляли, що продавці на території паломництва в Умані скаржаться на зменшення кількості хасидів, що приїхали на святкування Рош га-Шана цього року.
Проте ціни у місті все ж залишаються високими. Загалом цьогоріч Умань очікує надходження 17 млн гривень до міського бюджету від хасидів.
Як проходить перший день святкування Рош га-Шана можна подивитися у фоторепортажі від кореспондентів Новини.LIVE.
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