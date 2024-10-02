Рош ха-Шана в Умани — хасиды покинули горы мусора

Остатки пищи, которые покидают хасиды после празднования Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Умани подходит к завершению первый день Рош ха-Шана. Празднования сопровождаются яркими танцами и песнями, однако оставляют после себя значительное количество мусора.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE, находящийся на месте событий.

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В течение 2-4 октября в Умани будут отмечать иудейский Новый год Рош ха-Шана. В первый же день в город приехали около 31 тысячи паломников.

Хасиды, приехавшие в Умань на празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Празднование хасидов в полном разгаре, однако последствия тоже ощутимы. Улицы города засорены одноразовыми стаканчиками, едой, приборами и салфетками, которые хасиды оставляют по всей территории паломничества.

Мусор, который оставили после себя хасиды. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на круглосуточную работу коммунальных служб, убрать за таким большим скоплением людей оказывается чрезвычайно сложно.

Мусор на территории паломничества. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Не обходится и без интересных моментов: один из хасидов взял микрофон у корреспондента, чтобы выразить желание стать популярным.

Для поддержки порядка на месте празднований дежурят правоохранители, работники ГСЧС и медики.

Мы сообщали, что продавцы на территории паломничества в Умани жалуются на уменьшение количества хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана в этом году.

Однако цены в городе все же остаются высокими. В этом году Умань ожидает поступления 17 млн гривен в городской бюджет от хасидов.

Как проходит первый день празднования Рош ха-Шана, можно посмотреть в фоторепортаже от корреспондентов Новини.LIVE.