Рош ха-Шана в Умани — хасиды покинули горы мусора

Умань утопает в мусоре под конец первого дня празднования Рош ха-Шана — видео
В Умани подходит к завершению первый день Рош ха-Шана. Празднования сопровождаются яркими танцами и песнями, однако оставляют после себя значительное количество мусора.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE, находящийся на месте событий.
В Умани продолжаются празднования Рош ха-Шана
В течение 2-4 октября в Умани будут отмечать иудейский Новый год Рош ха-Шана. В первый же день в город приехали около 31 тысячи паломников.
Празднование хасидов в полном разгаре, однако последствия тоже ощутимы. Улицы города засорены одноразовыми стаканчиками, едой, приборами и салфетками, которые хасиды оставляют по всей территории паломничества.
Несмотря на круглосуточную работу коммунальных служб, убрать за таким большим скоплением людей оказывается чрезвычайно сложно.
Не обходится и без интересных моментов: один из хасидов взял микрофон у корреспондента, чтобы выразить желание стать популярным.
Для поддержки порядка на месте празднований дежурят правоохранители, работники ГСЧС и медики.
Мы сообщали, что продавцы на территории паломничества в Умани жалуются на уменьшение количества хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана в этом году.
Однако цены в городе все же остаются высокими. В этом году Умань ожидает поступления 17 млн гривен в городской бюджет от хасидов.
Как проходит первый день празднования Рош ха-Шана, можно посмотреть в фоторепортаже от корреспондентов Новини.LIVE.
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