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Залучили кінологів — у ДСНС назвали заходи безпеки на Рош га-Шана в Умані

2 жовтня 2024 14:39
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Рош га-Шана в Умані — які заходи безпеки у місті
Хасиди під час святкування юдейського Нового року в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

З 2 по 4 жовтня в Умані хасиди-паломники відзначатимуть Рош га-Шана. Зведений загін ДСНС контролюватиме та забезпечуватиме безпеку під час святкувань. Також цього року вперше залучили кінологів.

Про це повідомила представниця ДСНС кореспондентам Новини.LIVE, які знаходяться на місці подій.

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Представниця ДСНС заявила, що наразі святкування відбувається без суттєвих порушень. За її словами, під час відзначення паломниками Рош га-Шана чергуватиме зведений загін ДСНС куди входять рятувальники, пожежники, піротехніки, кінологи, хіміки, медики та водолази.

Разом із фахівцями працюють волонтери, які допомагають спілкуватися з хасидами іноземною мовою.

"Напередодні святкувань водолазами було обстежено дно водойм, де паломники здійснюють обряд купання", — заявила рятувальниця.

Крім цього, рятувальники проводять профілактичні заходи, зокрема, нагадують про правила пожежної безпеки та необхідність проходження в укриття під час повітряної тривоги. Також цьогоріч вперше до патрулювань було залучено кінологів.

"Ми маємо досвід попередніх років, тому додали вперше кінологів, які здійснюють обстеження прилеглих територій до будівель, де відбувається масове скупчення людей. Це собаки-детектори, які у разі виявлення підозрілого чи незнайомого предмета подають сигнал провіднику кінологу і ми звертаємось до вибухотехнічної служби ГУНП", — підкреслила представниця ДСНС. 

Нагадаємо, в Умані вже розпочалося святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, хасиди починають приїжджати у місто. Кореспонденти Новини.LIVE зібрали фоторепортаж, який відображає атмосферу подій.

Також у мережі з'явилася інформація щодо того, скільки грошей приносить Умані єврейський Новий рік та які ціни в місті під час святкувань Рош га-Шана.

ДСНС паломники Рош га-Шана Умань хасиди євреї суспільне

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