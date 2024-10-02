Рош га-Шана в Умани — какие меры безопасности в городе

Хасиды во время празднования иудейского Нового года в Умани. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Со 2 по 4 октября в Умани хасиды-паломники будут отмечать Рош ха-Шана. Сводный отряд ГСЧС будет контролировать и обеспечивать безопасность во время празднований. Также в этом году впервые привлекли кинологов.

Об этом сообщила представительница ГСЧС корреспондентам Новини.LIVE, находящихся на месте событий.

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Празднование Рош ха-Шана в Умани

Представительница ГСЧС заявила, что сейчас празднование происходит без существенных нарушений. По ее словам, во время празднования паломниками Рош ха-Шана будет дежурить сводный отряд ГСЧС куда входят спасатели, пожарные, пиротехники, кинологи, химики, медики и водолазы.

Вместе со специалистами работают волонтеры, которые помогают общаться с хасидами на иностранном языке.

"Накануне празднований водолазами было обследовано дно водоемов, где паломники совершают обряд купания", — заявила спасательница.

Кроме этого, спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, напоминают о правилах пожарной безопасности и необходимости прохождения в укрытие во время воздушной тревоги. Также в этом году впервые к патрулированию были привлечены кинологи.

"Мы имеем опыт предыдущих лет, поэтому добавили впервые кинологов, которые осуществляют обследование прилегающих территорий к зданиям, где происходит массовое скопление людей. Это собаки-детекторы, которые в случае обнаружения подозрительного или незнакомого предмета подают сигнал проводнику кинологу и мы обращаемся к взрывотехнической службе ГУНП", — подчеркнула представительница ГСЧС.

Напомним, в Умани уже началось празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана, хасиды начинают приезжать в город. Корреспонденты Новости.LIVE собрали фоторепортаж , отображающий атмосферу событий.

Также в сети появилась информация, сколько денег приносит Умани еврейский Новый год и какие цены в городе во время празднований Рош ха-Шана.