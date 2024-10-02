Хасиди в Умані — скільки паломників приїхало в місто

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Умані тривають святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, який традиційно святкують в Умані. Проте 14 тисяч паломників не змогли дістатися до міста.

Про це повідомляє Офіційний канал Об'єднаної єврейської общини України.

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Скільки паломників прибуло в Умань

Станом на 2 жовтня до Умані наразі прибуло понад 30 тисяч паломників. Проте понад 14 тисяч охочих прочан-хасидів не дісталися до міста. Дехто не зміг дістатися туди через вчорашній обстріл Іраном Ізраїлю, через що повітряний простір був закритий, а всі авіарейси скасували в рамках заходів безпеки.

Зазначимо, що з 2 по 4 жовтня в Умані відзначають Рош га-Шана. Туди з'їжджаються паломники, щоб святкувати юдейський новий рік, адже саме там похований духовний наставник Раббі Нахман. Для забезпечення громадського порядку та безпеки в Умані посилено присутність українських та ізраїльських правоохоронців, а також рятувальників.

Нагадаємо, стало відомо скільки в Умані заробляють на хасидах під час святкування. Також відомо, що у місті різко піднялися ціни на оренду житла — здають навіть брудні приміщення.