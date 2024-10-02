Хасиды в Умани – сколько паломников приехало в город

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Умани продолжаются празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана, который традиционно празднуют в Умани. Однако 14 тысяч паломников не смогли добраться до города.

Об этом сообщает Официальный канал Объединенной еврейской общины Украины.

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Сколько паломников прибыло в Умань

По состоянию на 2 октября в Умань прибыло более 30 тысяч паломников. Однако более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не добрались до города. Кое-кто не смог добраться туда из-за вчерашнего обстрела Ираном Израиля, из-за чего воздушное пространство было закрыто, а все авиарейсы отменили в рамках мер безопасности.

Отметим, что со 2 по 4 октября в Умани отмечают Рош ха-Шана. Туда съезжаются паломники, чтобы праздновать иудейский новый год, ведь именно там похоронен духовный наставник Рабби Нахман. Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Умани усилено присутствие украинских и израильских стражей порядка, а также спасателей.

Напомним, стало известно, сколько в Умани зарабатывают на хасидах во время празднования. Также известно, что в городе резко поднялись цены на аренду жилья — сдают даже грязные помещения.